Berrettini ci porta in semifinale 

In Italia era pomeriggio, quasi l’una di notte a Melbourne. Finiva una partita straordinaria, che ha onorato il tennis, lo sport “del diavolo”, dove succede tutto e il suo contrario. Matteo Berrettini sbarca in semifinale per la prima volta agli Australian Open, al termine di una sfida intensa, incerta, bellissima contro Gael Monfils, cinque set durati quasi quattro ore. Berrettini scappa (6-4, 6-4), Monfils lo riacchiappa e si riprende la partita (3-6, 3-6), quindi gli artigli del romano sulla sfida: 6-2 e le dita sull’orecchio, a sollecitare il pubblico a tributargli il giusto onore. «Non vi sento», ha urlato l’azzurro dopo il match point, indispettito da una claque maleducata e disturbante, tutta a favore dell’avversario, gigione come pochi e abilissimo a portare dalla sua parte anche gli indecisi.

Matteo apre con due set-spettacolo, un doppio 6-4 fra potenza e controllo, sul pezzo come sempre in questi giorni, contro un avversario incapace per oltre un’ora e mezza di vedere il campo, di aprirsi i game, di imporre le sue regole. La risposta del francese, però, è arrivata, con un doppio 6-3, agevolato dal black out fisico di Berrettini e da una prima di servizio che non entrava più. Lo sguardo disperato verso il suo angolo, con Vincenzo Santopadre che ne assecondava paure e dolori fisici, con un labiale che ha messo paura ai tifosi in tv: «Le gambe, le gambe, non vanno».

La reazione

Ma il campione si riconosce in questi momenti, quando quasi tutto uno stadio gli è contro e l’avversario si ciba del tuo malessere. Berrettini ha aperto il quinto e decisivo set con un 4-0 che ha portato gli Australian Open in un ring di pugilato, cazzotti forti sul visto del francese, che ha sussultato, si è piegato, ha cercato una timida reazione portando a casa due game di puro talento, per poi cedere all’ottavo gioco, quando la notte era già cominciata. Straordinario, Berrettini, solido e umano, nel suo calo che tutti abbiamo capito. Venerdì la semifinale con Nadal, un guerriero indomabile anche contro il talento nervoso di Shapovalov, una battaglia durata cinque set che ha messo a dura prova la resistenza fisica dello spagnolo. «Agli Us Open ebbi

un set point nel primo parziale, sarà una gran battaglia, anche lui ha giocato cinque set e dovrà riposarsi. Lui è più vecchio di me? Un pochino... Però ha più esperienza», ha detto Matteo a fine gara.