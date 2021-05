Bernal ha il Giro in tasca  

CORTINA D'AMPEZZO. La legge del più forte. Egan Bernal domina la tappa dolomitica, ridisegnata dal maltempo, e ipoteca il 104° Giro d'Italia di ciclismo. Il colombiano conquista la frazione di Cortina e l'impressione è che, se anche Fedaia e Pordoi non fossero stati cancellati, tutto sarebbe rimasto inalterato: Bernal ha garantito quel po’ di spettacolo mancato. Anche se riveduta e corretta la gara è bellissima, onorata al meglio da un campione di carattere e di orgoglio come Vincenzo Nibali, infilatosi tra i 24 i fuggitivi e promotore in discesa di una prima selezione con altri cinque corridori tra i quali Joao Almeida e Davide Formolo, tutti ripresi sul Giau. La EF fa tirare Bettiol e Carr, pelr i capitano Carthy, cedono in tanti (il belga Remco Evenepoel), sino a quando non si accende Egan Bernal e mette tutti d’accordo. Alle spalle della maglia rosa è bravo Davide Caruso a replicare senza andare fuori giri e arrivare al traguardo con Romain Bardet. Carthy e Ciccone pagano ma non mollano, cede Simon Yates. Oggi riposo.

Ordine d’arrivo : 1. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) km 153 in 4h22'41”, media 34,947 km/h, 2. Romain Bardet (Fra, Dsm) a 27”, 3. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) st, 4. Giulio Ciccone (Ita) a 1'18”, 5. Hugh Carthy (Gbr) a 1'19”, 6. Joao Almeida (Por) a 1'21”, 7. Aleksandr Vlasov (Rus) a 2'11”, 8. Gorka Izagirre (Spa) a 2'31”, 9. Davide Formolo (Ita) a 2'33”, 10. Tobias S. Foss (Nor) st, 11. Simon Yates (Gbr) a 2'37”; 17. Vincenzo Nibali (Ita) a 7'16”.

Classifica : 1. Egan Bernal in 66h36'04”, 2. Caruso a 2'24”, 3. Carthy a 3'40”, 4. Vlasov a 4'18”, 5. Yates a 4'20”, 6. Ciccone a 4'31”, 7. Bardet a 5'02”, 8. Daniel Martinez (Col) a 7'17”, 9. Foss a 8'20”, 10. Almeida 10'01”; 15. V. Nibali (Ita) a 21'50”.

