«Benzina, doppia stangata ai sardi» 

Il rappresentante dei consumatori entra a gamba tesa anche sulle storiche motivazioni che da anni cercano di spiegare il sovrapprezzo applicato agli automobilisti sardi: «Chi sostiene che dobbiamo pagare la benzina più che in altre regioni perché ci sono da mettere in conto anche le spese di trasporto via mare non ha argomentazioni valide. Resta infatti ancora inspiegabile il motivo per cui, nonostante la presenza di raffinerie sul nostro territorio, i benefici sul prezzo alla pompa non ci siano mai stati».

«Secondo i dati più aggiornati forniti dallo stesso ministero dello Sviluppo economico il prezzo della benzina in Sardegna ha sfondato il tetto dei due euro al litro e in una stazione a La Maddalena la “verde” in modalità “servito” ha toccato addirittura i 2,229 euro. Ma da nord a sud i prezzi sono ben più alti di quelli proposti oltre Tirreno. Basti pensare che la media nazionale per chi si fa fare il pieno è pari a 2,015 euro al litro, 1,895 euro per il gasolio». Una sproporzione che non può essere giustificabile e che sta infliggendo ai sardi una doppia stangata per il solo fatto di vivere su un’isola. «Perché da un lato pagano di più i rifornimenti di carburanti – ribadisce Vargiu - dall’altro subiscono sensibili aumenti dei prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati su gomma, che rappresentano l’85% della merce venduta in Italia».

«Qualcuno sta facendo il furbo. E a pagare, come sempre, sono i sardi». Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, passa all’attacco contro il caro carburanti che in Sardegna sembra essersi abbattuto con molta più violenza rispetto al resto del Paese.

I numeri

Luoghi comuni

Per Vargiu l’ombra di speculazioni ai danni delle famiglie sarde è quindi sempre più consistente: «Non c’è altra soluzione. Qualcuno approfitta di un mercato chiuso come il nostro per imporre prezzi più alti. Un atteggiamento di certo poco corretto, che si accanisce contro una terrà già martoriata e oggi ancora più in difficoltà».

Territori penalizzati

A innervosire ulteriormente il rappresentante dei consumatori è la ricerca spasmodica del massimo profitto che sembra guidare le imprese petrolifere che operano in Sardegna. «Dalle ultime rilevazione dei prezzi si nota come le tariffe più alte si trovino nei territori più isolati e disagiati. L’Ogliastra ne è un esempio: qui infatti per un litro di benzina bisogna pagare fino a 2,219 euro e 2,079 euro per il gasolio. Un quadro da sempre dato per scontato, ma che scontato non è ».

Politica in campo

Le soluzioni secondo Vargiu non mancano. Tra queste spicca anche l’azione della politica. «La Regione, pur non avendo poteri diretti per gestire i prezzi sul territorio, ha di sicuro la capacità di persuadere indirettamente le compagnie affinché non penalizzino il mercato regionale. Serve quindi mettere in campo l’autorità necessaria a cambiare rotta. E proprio in questo periodo in cui il tema dell’insularità è al centro del dibattito, occorre massima attenzione anche sul fronte energetico. È necessario quindi un osservatorio regionale che monitori costantemente le tariffe e tuteli i consumatori sardi che non possono sempre pagare per scelte di mercato inaccettabili e discriminatorie».

