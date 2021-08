«Benzene oltre i limiti di legge» 

Emissioni anomali di benzene, con concentrazioni giornaliere superiori addirittura dodici volte al limite consentito dalla legge: è impietoso il risultato delle ultime letture dei dati sulla qualità dell’aria diffusi dall’Arpas. I dati, registrati dalla centralina di rilevamento Censa 2 di Sarroch, si riferiscono al mese di luglio e ai primi 3 giorni di agosto: a preoccupare è soprattutto il benzene, che nel periodo analizzato ha raggiunto una concentrazione giornaliera media di 60, 216 micro grammi per metro cubo d’aria il 31 luglio, un numero superiore ai 5 previsti dai limiti imposti dalla legge.

La preoccupazione

Sui numeri diffusi dall’Arpas interviene l’associazione ecologista Sardegna Pulita, che ha allertato i sindaci della Città Metropolitana, Prefettura, Protezione civile, Ats e Procura. «La situazione è a dir poco preoccupante – spiega il presidente di Sardegna Pulita, Angelo Cremone - , basta considerare che i tecnici dell'Arpas, nella relazione sull'intervento in emergenza del luglio 2020, richiamavano l’attenzione su valori infinitamente più bassi : 3 micro grammi per metro cubo aria, come valore limite medio sulle 8 ore e, di 27 micro grammi per metro cubo d’aria, livello orario massimo di concentrazione. Noi abbiamo più volte manifestato e denunciato questa situazione, anche attraverso manifestazioni pubbliche, sollecitando intervento urgente alle autorità amministrative locali e sanitarie, ottenendo in risposta un grave silenzio. Si è arrivati a un punto di non ritorno: queste continue omissioni si ripetono da anni, la situazione non è più recuperabile sul piano dell’interlocuzione civile, occorre l’intervento della magistratura».

Le emissioni

Vincenzo Tiana di Legambiente sottolinea l’importanza di coinvolgere l’Università di Cagliari per approfondire i problemi provocati dalle emissioni provenienti dalla Saras: «L’azienda è in attesa di ricevere l’Autorizzazione integrata ambientale, è proprio in questo momento che occorre il parere dei tecnici per fare luce sulle reali condizioni della qualità dell’aria. La Regione deve fare la propria parte: per invertire questo trend negativo deve assumere un ruolo di prim’ordine. Riconosciamo i passi compiuti da Saras per migliorare la situazione, ma non basta: per abbattere le emissioni servono importanti investimenti».

