«Benvenuti nella terra del vino» 

Non solo mare, dune di sabbia, miniere e il super premiato formaggio della pecora nera di Funtanazza, Arbus si scopre anche terra di vini. Storie di passioni e vigneti antichi che stanno rinnovando un settore dalle potenzialità enologiche in parte inespresse. «Siamo di fronte alla scommessa di spalancare le finestre sulla tradizione vinicola che ha rischiato di scomparire, dalla periferia del paese alla Costa Verde», dice l’assessora alla cultura, Alessandra Peddis.

Il progetto

Tante piccole realtà in grado di far apprezzare le tradizioni e le usanze vinicole del luogo hanno acceso il motore della partenza. «Verificato l’interesse di giovani e anziani – continua Peddis – abbiamo organizzato il convegno “Vigne e Cultura” a Sant’Antonio di Santadi. Il successo, l’interesse sull’argomento e la presenza di tanti turisti sono stati la risposta che ci aspettavamo, Arbus terra di vini». Gradite le varietà principali dei vigneti locali: cannonau, vermentino, carignano, bovale, mommotti e mommettino. Spesso presenti nella stessa vigna, perché in passato ogni proprietario tendeva a diversificare per minimizzare i rischi. Il secondo passo è stato un progetto didattico a scuola sulla vendemmia, ora stiamo lavorando per far parte dell’associazione “Città del vino”.

I produttori

A parte gli amanti del vino in casa, davvero tanti in un territorio di 26.716 ettari, il terzo Comune per estensione della Sardegna, dopo Sassari e Olbia, sono tre i protagonisti che hanno creduto a Bacco, dio del vino, e hanno così evitato la morte di uve e vigneti eroici, alcuni secolari, che altrimenti sarebbero scomparsi. Ed eccoli questi “salvatori” di un piccolo gioiello arburese: Gianluigi Largiu, Giovanni Atzeni, Luigi Secchi. Storie diverse, con un denominatore comune: vignaioli che amano la propria terra e fanno sì che possa esprimere prodotti unici. A ciascuno l’entusiasmo non manca e il posto, dal punto di vista panoramico è splendido, ma anche generoso: quest’anno sono state riempite 50mila bottiglie.