Benvenuti nel parco dell’inciviltà 

Lo scivolo in plastica sul cemento di piazza Papa Giovanni XXIII si sta sfarinando. Brandelli colorati sono ammucchiati alla base del gioco che i bambini vorrebbero poter usare. Ma non possono. Il parchetto, stretto tra le vie Madrid e Buenos Aires, entrambe sterrate, è il teatro dell’inciviltà con i tavoli colmi di residui di spuntini, rifiuti abbandonati ovunque ed erba alta a fare da cornice a un angolo dedicato alla memoria del Sommo Pontefice. Le condizioni in cui si presenta non autorizzano mamme e papà a restare tranquilli, anche perché qualcuno di recente ha avvistato pulci e zecche, benché negli ultimi giorni gli operai comunali abbiano bonificato il tratto. Ieri l’assessore all’Ambiente, Walter Cattari non ha risposto all’email inviata sulla casella istituzionale per conoscere l’eventuale piano di interventi ambientali invocati dalla popolazione in più parti del territorio. Probabile che ora il bilancio approvato possa garantire respiro e margini di manovra.

Il fatto

Via Madrid, traversa di via Porto Frailis, è una strada in profonda agonia. Buche che sfiorano i 40 centimetri su una striscia di terra dove superare i 10 chilometri orari in macchina potrebbe costare caro ai proprietari. I residenti sono spazientiti dalle condizioni della strada. Chi abita da queste parti aspetta, ormai da mezzo secolo, che il Comune realizzi un’urbanizzazione adeguata alle nuove esigenze maturate con il notevole incremento demografico. Eppure avevano confidato che l’opera potesse concretizzarsi quando, qualche anno fa, la prima amministrazione del sindaco Massimo Cannas aveva finanziato marciapiedi e tappeto d’asfalto con relativa raccolta acque nella perpendicolare via Vienna. In un quartiere popolato di bambini anche la più semplice pedalata in bicicletta lungo via Madrid diventa una vera e propria odissea. D’estate le ruote affondano nella terra sabbiosa, mentre d’inverno, quando piove, fanno fatica a transitare anche i mezzi motorizzati.

Via crucis

Chi aspetta (e spera) sono anche i residenti di via Lussu, a Zinnias, e via Ginepro, nel quartiere di Pirisceddas. Strisce di terra abbandonate a sé stesse. Un percorso a ostacoli, proibito alle moto e quasi impraticabile anche per le auto. Stesse condizioni che vivono a San Gemiliano dove l’aggravante sono le cospicue perdite d’acqua. E con l’inizio dell’estate, in via D’Annunzio è in aumento il fenomeno delle gimkane con stridenti frenate e continui schiamazzi.