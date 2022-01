«Benvenuti nel mio mondo» Parola (e musica) di Shiro Welt 

Un mondo di tante identità diverse racchiuse in sette note e cinque canzoni dell’Ep (omonimo) di Shiro Welt, nome d’arte di Adriano Haring. Un po’ tedesco e bavarese, un po’ italiano e sardo, si racconta così, a partire dal nome: «Welt significa mondo in tedesco, la lingua di mio padre. E Shiro è in omaggio a Ken Shiro, uno dei personaggi preferiti della mia infanzia». Della sua doppia nazionalità dice subito: «Istintivamente mi viene da rispondere che non mi ha influenzato, se non per il piacere di conoscere realtà diverse. Eppure il mio produttore a volte coglie nella mia musica sonorità europee».

Cinque tracce

Cinque brani, con produzione di Evilroom e arrangiamenti di Marco Porrà (MPM producer) tra crossover rap, trap o rap , per una musica certamente all’insegna della varietà. A partire da uno dei singoli di lancio, “Mr Hyde”: «Una metafora sul conflitto che viviamo tutti ogni giorno». Il video, diretto da Enrico Madau, con post produzione ed effetti visivi di Luca Scarlatta, vede Haring in lotta con sé stesso: «C’è il me interamente buono, e quello interamente malvagio. Purtroppo viviamo in una società che spinge a rinchiuderci in un sistema marcio, scuro, fatto di scelte al di fuori dai tuoi valori».

Gli esordi

Cresciuto ascoltando vari generi musicali, Haring esordisce musicalmente al liceo, ma inizia a suonare molto prima. «A quattro anni strimpellavo qualche nota della quinta di Beethoven, a dieci scrivevo le prime poesie. Poi al liceo ho fondato il mio primo gruppo, in stile metal. Ci ho messo tanto tempo per arrivare al rap, per trovare un nuovo me», riepiloga Haring che in passato si è esibito col nome d’arte di Rubik Shiro. Una varietà che si può notare anche nelle proposte dell’album: c’è l’irriverente “Happy Ending”: «Racconto con ironia la serata sregolata di un ragazzo, che cerca un riscatto dopo aver lavorato come ogni giorno, servendo al tavolo di un locale, mostrando la maschera di un sorriso. I suoi sono sogni di storie di Instagram che ostentano felicità effimera, ma spesso è l’unica che ci resta». Oppure l’incalzante “Panico”, incentrata sui sintomi di un attacco di questo male: «Ho lavorato come educatore in una comunità», rivela Haring, «ho visto tante situazioni difficili che sono state anche fonte d’ispirazione». Riflessivo ma pungente e capace di colpire, come in “Tagadà”, forse il pezzo più trap dell’Ep: «Un riferimento alla giostra tagadà, non al programma televisivo: la vita gira, le sfortune arrivano anche a chi non se le merita, e proprio come canto nel pezzo, non sempre chi l’aspetta è quello che la fa».