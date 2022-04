«Bentu Nou non sosterrà Pisu» 

«Non siamo riusciti a realizzare tutto ciò che avevamo proposto ai cittadini, ma eravamo e siamo tuttora certi di aver riconsegnato cinque anni fa un paese migliore di quello che avevamo ereditato, grazie alle casse comunali piene e ai tanti progetti pronti per essere realizzati». Nessuna campagna elettorale, ma solo l’esigenza di rimarcare che non esiste alcuna trattativa in corso. «Il sindaco uscente ha avvicinato alcuni ex amministratori dell’esperienza di Bentu Nou, nel tentativo legittimo di sondare un’eventuale disponibilità di coinvolgimento del gruppo. E non ci è parso strano che lui provasse maldestramente ad attingere da questo bacino elettorale, dopo avere preso a piene mani al serbatoio di idee, progetti e finanziamenti lasciati in eredità dalla precedente amministrazione». L’associazione prende dunque le distanze dalla politica locale. «Tutti sanno della profonda litigiosità dell’attuale amministrazione e della smania del sindaco Pietro Pisu di conquistare i meriti che forse gli spetterebbero se non si fosse consegnato ad alcuni decani della politica di Quartucciu poco inclini al tutoraggio gratuito. Oggi lui in maniera un po’ avventata, tradendo l’ansia di affrancarsi dal suo mentore e tutore, prova a far passare l’idea che questo gruppo abbia preteso la testa del vicesindaco per entrare in questa coalizione».

«Bentu Nou non ha mai chiesto di entrare in alcuna coalizione». È un messaggio chiaro quello che arriva dal gruppo che ha amministrato Quartucciu dal 2012 al 2017 sostenendo la sindaca Lalla Pulga con l’obiettivo di rendere la città più accogliente e sostenibile. Oggi, però, Bentu Nou non esiste più come gruppo politico.

«Bentu Nou non ha mai chiesto di entrare in alcuna coalizione». È un messaggio chiaro quello che arriva dal gruppo che ha amministrato Quartucciu dal 2012 al 2017 sostenendo la sindaca Lalla Pulga con l’obiettivo di rendere la città più accogliente e sostenibile. Oggi, però, Bentu Nou non esiste più come gruppo politico.

«Esiste e resiste come esperienza sociale, culturale nelle menti e nei cuori di tutti coloro che l’hanno ispirata, voluta, realizzata, alimentata, incarnata e sostenuta», scrivono gli iscritti nella lettera inviata ai cittadini. Formalmente dunque sopravvive ancora l’associazione culturale, inattiva da alcuni anni ma unica e legittima erede di tale nome.

La lettera

«Non siamo riusciti a realizzare tutto ciò che avevamo proposto ai cittadini, ma eravamo e siamo tuttora certi di aver riconsegnato cinque anni fa un paese migliore di quello che avevamo ereditato, grazie alle casse comunali piene e ai tanti progetti pronti per essere realizzati». Nessuna campagna elettorale, ma solo l’esigenza di rimarcare che non esiste alcuna trattativa in corso. «Il sindaco uscente ha avvicinato alcuni ex amministratori dell’esperienza di Bentu Nou, nel tentativo legittimo di sondare un’eventuale disponibilità di coinvolgimento del gruppo. E non ci è parso strano che lui provasse maldestramente ad attingere da questo bacino elettorale, dopo avere preso a piene mani al serbatoio di idee, progetti e finanziamenti lasciati in eredità dalla precedente amministrazione». L’associazione prende dunque le distanze dalla politica locale. «Tutti sanno della profonda litigiosità dell’attuale amministrazione e della smania del sindaco Pietro Pisu di conquistare i meriti che forse gli spetterebbero se non si fosse consegnato ad alcuni decani della politica di Quartucciu poco inclini al tutoraggio gratuito. Oggi lui in maniera un po’ avventata, tradendo l’ansia di affrancarsi dal suo mentore e tutore, prova a far passare l’idea che questo gruppo abbia preteso la testa del vicesindaco per entrare in questa coalizione».

Il punto

Dunque chi ha chiesto l’allontanamento di Tonino Meloni? «Non abbiamo mai chiesto di entrare in alcuna coalizione. Desideriamo smentire e semmai chiarire che è stato il sindaco a portare in dote per un auspicato apparentamento politico, la promessa di spodestare l’ormai insopportabile vicesindaco». Non solo, ma si dicono dispiaciuti che «chi in passato ha condiviso una parte del percorso, abbia deciso di barattare questo aspetto così qualificante dell’esperienza in Bentu Nou con un posto nella futura maggioranza accreditandosi dell’eredità morale del suo ex gruppo».

Il riferimento è indubbiamente a Cristian Mereu, assessore all’urbanistica ai tempi di Lalla Pulga. «Costui, alle ultime elezioni, si era candidato in un progetto politico completamente differente dal nostro, venendo poi eletto in Consiglio comunale all’opposizione dell’attuale sindaco che oggi, invece, cerca di lusingare. Se è legittimo cambiare idea, non è concesso strumentalizzare il nome di Bentu Nou, nel maldestro tentativo di ridare spessore a una storia politica e amministrativa personale piuttosto scarna di contenuti significativi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata