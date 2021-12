Bentornati con i Fratelli Banlieue sul “Lungomare” (di Sant’Elia) 

Le onde agitate si infrangono sugli scogli del lungomare, nubi candide lasciano intravedere sprazzi color porpora mentre una sera struggente cala sul Borgo Sant’Elia e sui sogni di due suoi figli che affidano alle parole la loro riscossa: Elia e Jim in arte i Fratelli Banlieue, duo cagliaritano di Mcs tra i più talentuosi e credibili della scena, attivi da oltre dieci anni. Il loro nuovo singolo si intitola “Lungomare” ed è prodotto da Evil Room, accompagnato da un video ufficiale uscito il 17 dicembre girato da About Darkness.

La canzone

Un brano intimo, che proietta l’ascoltatore in un quartiere che si oppone con forza alle classificazioni ingiuste che le sono state affibbiate. Un brano nato dalle piccolezze che solo un rione popolare può regalare, rese dettagli dalla scrittura chiara e diretta di Elia e Jim. «Il brano è nato circa due anni fa», racconta Elia. «Fu scritto su un’altra strumentale, la prima strofa la realizzò Jim che subito me la fece sentire. Successivamente scrissi la mia e il ritornello che però era più veloce. Poco dopo siamo andati da Evil Room che ha prodotto un beat appositamente e il ritornello è stato rallentato». La canzone scorre fluida, la metrica è lineare, le pause rappresentano il punto di forza del pezzo, dando l'opportunità a chi ascolta di soffermarsi su ogni singola parola. Il legame con Sant’Elia è viscerale, un manto che avvolge le loro rime come rimarcato più volte. «Sono sempre insieme a chi si arrangia» scrive Jim nelle prime 16 barre, a cui si aggiunge Elia con un netto «Il quartiere attorno giustifica i testi». Testi che fioriscono come petali di loto urbani dai 14 blocchi di cemento dei palazzi del Favero con le loro 1200 anime, dalla lunga via Magellano, dalle palme di via Samuele Utzeri, dalla commistione tra il grigio e le striature rosso tenui e celesti delle abitazioni, dalle scritte sui muri che gridano la bellezza di un rione che accarezza i figli come una madre amorevole.

Al Lazzaretto

«Non ci importa nulla di mostrarci aggressivi, non siamo niente di ciò», aggiunge Jim. «Sant’Elia ha tanti angoli di paradiso che ci ricordano le speranze, i sacrifici e le speranze della nostra gente». Il videoclip è stato girato al Lazzaretto e valorizza un brano che va in crescendo, in cui le due strofe di Elia e Jim si compenetrano alla perfezione, da cui emerge senso di appartenenza e amore genuino per le proprie radici. Passeggiano dove sono nati e cresciuti, su quel lungomare da cui in lontananza si intravede la Sella del Diavolo che si staglia contro un cielo che pare una tela dipinta da mani di seta. I loro discorsi sono custoditi dagli antichi fortini, ai bordi delle strade si scorgono vecchi motoscafi, muretti in pietra bianca a forma romboidale, strade di cemento miste a sterrati, imbarcazioni mosse dal vento che porta via con sé un vociare variopinto appena sussurrato. Elia e Jim rivolgono decisi il loro sguardo al futuro, i grappoli di palazzi sono accesi dal tramonto mentre un sole bruciante si posa leggiadro su un mare chetatosi, i cui echi non attendono altro che essere colti.