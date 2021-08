Bentornata, Madame Curie L’elettropop (sardo) guarda al futuro 

Se i nomi sono importanti, meglio subito diradare i fraintendimenti: i Madame Curie, gruppo elettropop cagliaritano formato da Lorena Carta (voce e testi), Fabio Desogus (synth e produzione) e Angelo Argiolas (basso e chitarra), non si sono chiamati così tanto per rendere omaggio a Marie Curie, la scienziata polacca che vinse due volte il Nobel, quanto per rimandare ai padri tedeschi della musica elettronica, i Kraftwerk, quelli che cantavano l’alienazione di “Radioactivity” («discovered by Madame Curie»).

Il suono

Eppure anche questo rimando sarebbe fuorviante: il sound dei nostri è molto più etereo, suadente e di facile ascolto, e se dovessimo ricercare proprio degli ascendenti, verrebbero in mente piuttosto i Cocteau Twins, pionieri del dream pop britannico anni Ottanta, lo stesso periodo in cui andava forte una certa Kate Bush, di certo fra le interpreti su cui si è formato lo stile della vocalist sarda, Loredana Carta. Uno stile che nel nuovo Ep della band, “Tre”, uscito sulle principali piattaforme online, si dispiega con una maggiore apertura melodica favorita forse della scelta di abbandonare nei testi, rispetto al passato, l’inglese per l’italiano. «Non siamo certo legati troppo alle ultime mode», spiega la trentanovenne cantante di origine nuorese, «ma allo stesso tempo ci piace rivisitare il passato attraverso una visione originale. Un pop come il nostro, che prende molto dall’elettronica e non è così diffuso in Italia siamo più abituati ad ascoltarlo in inglese, però stavolta sentivo di voler parlare in maniera più approfondita di me, e per farlo è stato naturale ricorrere alla mia lingua».

I testi

Sono infatti intimi e delicati i testi dei tre brani (“Cuore fermo”, “Quasi amica” e “Sensibile”), che compongono l’Ep (reso nell’artwork con eleganza da Roberto Cadeddu), e anche se l’autobiografismo non si fa mai esplicito, non si può non notare una forte compartecipazione emotiva. «Sono reduce da anni difficili», confida infatti Loredana Carta: «Nel 2015 mi è stata diagnosticata una sclerosi multipla a cui si è poi aggiunta anche un’endometriosi; registrare questo disco non è stato facile — a parte i problemi extra legati al Covid — e sarebbe stato impossibile senza il supporto dei miei compagni, al di là della componente artistica».

L’ironia

«Non ci piace giocare a fare le rockstar, né prenderci troppo sul serio; l’ironia è una delle cifre che meglio ci contraddistingue; che senso avrebbe stare su un palco, anche di fronte a un pubblico enorme, senza divertirsi? Per questo è così basilare la dimensione umana che dà linfa al nostro rapporto professionale», sottolinea di rimando Fabio Desogus, nato a Iglesias nel 1973, e con un passato di tutto rispetto nel progetto Old Sparky, che risale alla metà degli anni Novanta. «Tre nel nostro caso rappresenta proprio il numero perfetto», aggiunge Angelo Argiolas, 43 anni, originario di Sestu: «Possiamo pure fare a meno di un batterista, in effetti, grazie al gran lavoro con loop e campionamenti e alle rifiniture nello studio di registrazione di Samuele Dessì a Cagliari, ma non potremmo prescindere del comune desiderio che ci lega di voler tutelare, sempre e comunque, la nostra indipendenza creativa».

