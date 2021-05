Benigna e Raffaele, 198 anni in due e una vita insieme 

Avrebbero voluto festeggiare in grande a Sorgono per i cento anni di Benigna Cucca, nonnina del paese, ma nonostante le restrizioni per il Covid, non sono mancati tanti gesti e piccoli segni d'affetto di amici e parenti per la decana. Difficile immaginare cosa passi nei pensieri di zia Benigna, che col marito Raffaele Cau, 98, trascorre serenamente la vecchiaia nella sua casa. Uno sguardo imperscrutabile e affilato a cui non sfugge nulla, che si addolcisce quando incontra gli occhi del marito, della figlia Silvana e dei nipoti. Educazione antica, modi riservati e una gentilezza innata che mette a proprio agio grandi e piccoli.

Una vita insieme

Di origini gairesi, Benigna, di nome e di fatto giura chi la conosce, approdò in quel di Sorgono nei primi anni 50 in compagnia del fratello con cui lavorava come sarta. Poco tempo e l'incontro con Raffaele, il colpo di fulmine che la legò per sempre al cuore del Mandrolisai. Facile comprendere come scoccò la scintilla. Raffaele, Mormo per tutti a Sorgono, classe 1923, uomo dalla inesauribile simpatia, nasconde dietro argute battute e toni scherzosi le fatiche di una dura vita dedita alla famiglia e al lavoro e difficili momenti affrontati durante la guerra mondiale. Geniere nell'esercito, col delicato compito di sminare i campi nemici, nel 43 da antifascista convinto prese parte a fianco alle truppe alleate alla guerra di liberazione.

Lei Dc, lui Pci

Anni duri che segnarono anche le loro convinzioni politiche agli antipodi: zia Benigna, molto religiosa, democristiana di ferro, Mormo comunista duro e puro. Ad ogni elezione in famiglia erano scintillem ricorda la figlia. Un matrimonio felice e una vita semplice, fatta di sacrifici e tanto tanto lavoro. Muratore lui, casalinga lei, con la passione per l'agricoltura. Un piccolo possedimento nell'eden sorgonese di Asei, a pochi chilometri dal paese, dove spicca un vigneto coltivato dai due fino a pochi anni fa. Ancora oggi Mormo è il socio più anziano della storica Cantina del Mandrolisai. Memorabili i racconti dei pranzi del dopo vendemmia a base di culurgiones ogliastrini, perché le origini ammettono i due (lui di madre meanese) non si rinnegano mai. Una coppia a dir poco affiatata, un bacio affettuoso al momento del rituale taglio della torta, sorride lei ai racconti del marito sentiti chissà quante volte, glissa alle battute più irriverenti, risponde a tono alle provocazioni bonarie. Ancora in attesa del vaccino, per le restrizioni dovute alla pandemia, abituata alla presenza dei parenti e degli amici, ad uscire di casa, a stare in compagnia, la coppia conta sulle premure della badante rumena Maria, con cui la sintonia sembra davvero perfetta.

San Camillo a rischio

«Chiuderlo sarebbe una pazzia», grida lui, che partecipò alla costruzione dell'ospedale. «Bisogna combattere per la sanità», afferma convinta lei, reduce da una visita medica fatta ad Oristano qualche giorno fa, e da mesi ormai orfana del servizio di diabetologia di cui non può fare a meno. Momenti difficili per tutti, ammette Raffaele Cau, per i giovani che non hanno lavoro, per i vecchi a cui servono cure. Riflette infine sui suoi 65 anni di vita trascorsi a Sorgono zia Benigna, e ne trae una perla di saggezza. «Esiste un vecchio detto su Sorgono: meglio per i forestieri non farsi cogliere dalle tenebre nel paese. Maldicenze – dice convinta la centenaria –, qui ho vissuto tanti tramonti e tante albe e mi sono sempre trovata benissimo».

Bisogna combattere per difendere la sanità