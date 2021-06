Beni pubblici esposti al saccheggio 

Anfiteatro di Su Tauli, parco di Girilonga e campo sportivo di Gennauara: tre strutture lasciate in balia dell’incuria attendono di essere sistemate e utilizzate, nel frattempo sono visibili i segni del tempo e dell’abbandono. Servirebbero cospicue risorse - che al momento non ci sono - e idee per rimetterli in sesto.

L’anfiteatro non è totalmente a norma. Il cambio delle disposizioni consente l’utilizzo solo parziale della struttura rendendolo poco attrattivo e funzionale. «Il problema è che sarebbe consentito soltanto un utilizzo ridotto della struttura, per cui si è fatta la scelta di privilegiare la zona centrale e valorizzare le vie principali. La soluzione non è semplice perché è opera abbastanza dispendiosa. La valorizzazione del teatro passa attraverso il coinvolgimento dei privati, se ci fosse un progetto compiuto. Potremmo trovare le risorse per sistemarlo ma la gestione diventa impegnativa».

L’amministrazione vuole privilegiare il teatro Tonio Dei «perché dà l’opportunità a qualche lanuseino di giocarsi le sue carte. Ci sono poi spazi storici come il vecchio campo sportivo di Gennauara che si possono e si devono valorizzare, anche se rimane il ragionamento sulle risorse e sulle verifiche da fare in materia di sicurezza».

Proprio sul campo di calcio Gennauara è arrivato l’interesse di qualche privato, nonostante gli aspetti legati ai vincoli idrogeologici. «A differenza dell’anfiteatro, per il campo di Gennauara ci sono state sollecitazioni da parte di privati, cercheremo di valorizzarlo facendo in modo che chiunque lo gestisca abbia le rassicurazioni sulla sicurezza». Il problema del rischio idrogeologico condiziona anche il riutilizzo dell’area di Girilonga, bar e annesso parco giochi, ripetutamente nel mirino dei vandali. «Sussistono i vincoli del Pai – osserva il sindaco – e stiamo cercando di capire come riavviare la struttura una volta completati i lavori sui canali tombati, nell’ottica di sviluppare delle idee. Sarebbe bene avere la struttura, bisognerebbe capire se intervenire e se ci sono soluzioni più flessibili per l’area».

