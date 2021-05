Beni comunali, grande vendita  

Il Comune di Arbus cerca acquirenti per 34 beni che, non avendo più finalità d’interesse pubblico, vengono messi all’asta per un valore complessivo di quasi 5 milioni di euro: fabbricati e aree non più utilizzati e che richiedono costi eccessivi per la manutenzione. L’obiettivo è generare risorse per interventi nel centro abitato, sulla Costa Verde e nei siti minerari di Montevecchio ed Ingurtosu. «Siamo fiduciosi su una nuova vita di edifici e luoghi rimasti a lungo abbandonati», dice l’assessore al Patrimonio Paolo Salis. «Se si vende a prezzi stracciati è preferibile tenersi i beni», avverte Emanuela Paschino, consigliera del gruppo autonomo.

Piscinas

Nell’elenco delle alienazioni ci sono anche tre lingue di terra a Piscinas, all’interno dell’hotel Le Dune, per un totale di 5.227 euro. Gli unici che riportano la dicitura «già assegnati – da fare l'atto». Si tratta di particelle catastali distinte che insieme costituiscono lo storico parcheggio della struttura, in calcestruzzo. «Da sempre – ricorda Salis – il Comune ha concesso l’area in affitto. Tre anni fa si è deciso di venderla al proprietario dell’hotel. Alla conclusione dell’iter manca il contratto. Trattandosi di un sito protetto, il ritardo è dovuto all’attesa dei nulla osta dell’assessorato regionale all’Ambiente e del ministero dei Beni culturali: sono arrivati nei giorni scorsi. Non resta che la firma sul contratto».

Il Piano

Il Piano delle alienazioni è frutto di un censimento del vasto patrimonio immobiliare e delle aree libere per capire di cosa disfarsi e cosa conservare. La mappatura era partita da 49 indirizzi, poi selezionati in base alle possibili strategie di valorizzazione, e ha tenuto conto anche delle destinazioni del Piano di governo del territorio e dei progetti già avviati o in procinto di essere sviluppati. Fra i fabbricati in paese ci sono la falegnameria Armas in via Rinascita (24.363 euro), due garage, uno in via XX Settembre (25 mila euro) e l’altro in vico Giuseppe Verdi (5 mila), un’officina meccanica in vico Repubblica (44.131). Seguono i beni del villaggio turistico di Torre dei Corsari dove è in vendita parte di un caseggiato formato da cinque locali autonomi: tre da alienare per 80 mila euro e due da destinare alla caserma estiva dei carabinieri e al servizio del 118. Si aggiungono diversi appezzamenti di terra che vanno da un massimo di 538.700 euro a un minimo di 84 mila, per complessivi 2.311.862 euro. Infine quattro aree attrezzate a camping (1.409.520 euro), volendo acquistabili separatamente. Lungo il litorale, altri terreni a uso commerciale si trovano a S’enna ’e S’arca, con un valore attributo dall’Agenzia del territorio di 892.261 euro.

Sono 15 i beni da valorizzare: locali commerciali a Torre dei Corsari e a Pitzinurri da affidare per 20 anni; l’ex Monte Granatico per esposizioni e riunioni; gli uffici comunali di via Pietro Leo; la foresteria e il laboratorio geologico di Montevecchio; gli impianti sportivi; ex caseggiati scolastici; il centro multimediale di via XX Settembre; loggette nelle vie Repubblica e Manzoni per promozione turistica.

I commenti

«Con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta – ricorda Salis – e il successivo bando, dopo il passaggio in Consiglio possiamo aprire all'interesse dei privati. Siamo fiduciosi sulla possibile rigenerazione di luoghi rimasti per troppo tempo senza identità».

Critica la consigliera Paschino: «Condivido la vendita di beni pubblici purché a prezzo di mercato e pagati subito, senza rateizzazione. Sarebbe ingiusto disfarsi di un bene che appartiene a tutti senza un giusto tornaconto».

