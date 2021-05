Benevento disperato 

Benevento 1

Crotone 1

Benevento (4-3-2-1) : Montipò 6; Depaoli 6 (35'st Tuia 6), Glik 5.5, Barba 6, Letizia 6.5; Hetemaj 6, Schiattarella 6, Ionita 6 (20' pt Improta 6); R. Insigne 6.5 (38' st Gaich 5.5), Caprari 6 (1'st Dabo 6); Lapadula 6.5. In panchina Pastina, Diambo, Tello, Viola, Sanogo, Di Serio, Lucatelli, Manfredini. Allenatore: Inzaghi 5.5

Crotone (3-5-2) : Festa 6.5; Magallan 5.5, Marrone 5.5 (1'st Pedro Pereira 6), Golemic 4.5; Djidji 5.5, Zanellato 5.5 (17'st Rojas 5.5), Cigarini 6 (20'st Petriccione), Benali 5.5 (20'st Vulic 5.5), Molina 5.5; Ounas 6.5 (38'st Dragus sv), Simy 6.5. In panchina Luperto, D'Aprile, Rispoli, Riviere, Cordaz, Crespi. Allenatore Cosmi 6.5.

Arbitro : Giacomelli di Trieste 6

Reti : nel primo tempo 13' Lapadula; nel secondo tempo 48' Simy.

Note : ammoniti Marrone, Magallan, Glik, Gaich; al 24'pt espulso Golemic per gioco scorretto. Angoli: 8-4. Recupero: 3'; 4'.

Benevento Un pareggio, per 1-1, al “Vigorito” che sa tanto di resa per il Benevento nell'ultima gara casalinga stagionale dei giallorossi contro il già retrocesso Crotone. La partita che dà la salvezza matematica al Cagliari è dominata dalla Strega ma rovinata all'ultimo minuto da Simy che da due passi pareggia i conti e inguaia la squadra di Inzaghi. Ora, con un meno 3 dal quartultimo posto occupato dal Torino, ai granata basta un punto martedì nel recupero con la Lazio per evitare l'ultimo posto ancora libero per la retrocessione, altrimenti il Benevento si dovrà giocare il tutto per tutto domenica in casa granata, con obbligo di vittoria. Matematicamente salvo invece, col pari tra campani e calabresi, il Cagliari.

La partita

Padroni di casa in vantaggio con Lapadula ad inizio gara, con gli ospiti in inferiorità numerica dal 24' per l'espulsione di Golemic ma costantemente in partita, pur soffrendo la spinta giallorossa. La squadra di Inzaghi sbaglia parecchio e nel finale arriva la doccia fredda.

Dopo gara

Il Crotone, già retrocesso, non ha fatto sconti. «Mi è capitato di giocare partite simili – dice l’allenatore dei calabresi, Serse Cosmi –, è giusto che chi va in campo dia tutto, non si deve pensare che il Benevento si sia perso la salvezza oggi. Ma per loro ancora non è detta l'ultima parola». Deluso Filippo Inzaghi. «Ci ha penalizzato il non saper finalizzare le occasioni», ha commentato il tecnico giallorosso. «Non si può tenere aperta la partita, non è possibile che il loro portiere sia sempre il migliore in campo». Ora l’allenatore del Benevento deve sperare che la Lazio del fratello Filippo batta il Torino domani nel recupero e poi vincere lo scontro diretto in casa dei granata. «Aspettiamo il risultato di Roma e poi eventualmente ce la giocheremo a Torino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Bentegodi

Questa sera il posticipo della penultima giornata fra Verona e Bologna, due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. L’argomento che tiene banco tra i felsinei è la futura destinazione del tecnico Sinisa Mihajlovic‚ il cui nome è stato persino accostato alla Juventus.