Benedette piogge,  i campi respirano 

«Le precipitazioni costanti e soprattutto senza intensità distruttiva sono state provvidenziali per gli ulivi non irrigati», afferma Alberto Zurru, olivicultore di Gonnosfanadiga. «Se queste sono le premesse credo che a metà ottobre si possa iniziare la raccolta, che si annuncia buona».

L’acqua, con l’abbassamento delle temperature, è di grande aiuto anche per il benessere del bestiame, soprattutto per pecore e capre al pascolo brado che stanno completando il periodo di gestazione per la produzione invernale.

«Assistiamo a fenomeni che chiamiamo genericamente “bombe d’acqua”. Dobbiamo abituarci e farci trovare pronti con la pulizia di argini e canali, ma sono fenomeni salutari per le campagne», spiega Ettore Crobu, agronomo e docente di Scienze Agrarie all’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Elmas e Maracalagonis. «I terreni erano troppo secchi - prosegue -. Quest’acqua li ha messi “in tempera”, cioè lavorabili, consentendo agli operatori consistenti risparmi di carburante per le arature e la semina».

Tra qualche giorno inizierà la germinazione dell’erba, i boschi e la macchia riprenderanno vita, consentendo al bestiame di trovare pascolo fresco. Un po' meno salutare forse per le vigne a fine del ciclo di vendemmia perché potrebbe entrare in sofferenza qualche cultivar.

Pioggia salutare per ulivi, mandorli e colture autunnali, boschi e macchia mediterranea, un po' meno per le vigne. La soddisfazione in campagna, dopo mesi di siccità, è palpabile. Se le piogge di questi giorni hanno creato disagi nell’Oristanese, nel Sulcis e nel Campidano con allagamenti e danni, le campagne invece dopo una lunga siccità e il caldo torrido, sono pronte ad essere lavorate per le semine autunnali.

Benefici anche per boschi, macchia e pascolo «anch’essi in sofferenza - spiega Crobu -. La germinazione di erba e delle essenze mediterranee consentirà il rinverdimento del sottobosco ed eviterà gli incendi».

«Finalmente è arrivata la pioggia - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - molto attesa dal mondo delle campagne soprattutto per gli erbai visto il costo alle stelle dei mangimi. Le piogge rallentano la vendemmia, arrivata a circa il 70%, in particolare per alcune varietà di uva. Ma è bene che l’acqua sia arrivata».

