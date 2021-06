«Ben venga il regolamento» 

La svolta piace alle associazioni culturali e impegnate nel volontariato. Antonello Ghiani, il commissario straordinario arrivato in Municipio dopo la caduta dell’ormai ex sindaco Sergio Murgia, ha annunciato che un regolamento sarà alla base delle concessioni dei locali pubblici oggi nella più totale anarchia.

«Personalmente chiedevo da tempo norme certe e trasparenti e auspicavo la sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso dei locali in modo da darci il modo di farci carico di tutte le spese, dall’energia elettrica a quella idrica e per le pulizie», commenta Daniela Concas, da tre anni alla guida dell’esercito dei soci di “Anni D’Argento” (350 iscritti nel 2020), che ha nel suo statuto attività dedicate alla terza età, il patrocinio dell’Università della Terza Età e del servizio Nonni vigile. Gli “Anni D’Argento” si trovano in via Rosselli, nella ex scuola dell’Infanzia, senza che mai sia stato sottoscritto un contratto di concessione e gestione.

La mappa

Mentre i volontari della Croce Verde e dell’Avis occupano in comodato d’uso la struttura assegnata, la maggioranza delle associazioni dispone invece dei locali comunali senza una convenzione.

«La nostra presenza nella ex scuola elementare di piazza Gramsci è regolata da un comodato d’uso», spiega Mirko Pinna, giovane presidente della Croce Verde, che tiene a precisare come le spese per l’energia elettrica e l’acqua siano a carico dell’associazione. Sempre nella storica sede scolastica di piazza Gramsci, sono presenti con un regolare contratto i volontari dell’Avis, molto attivi quando si tratta di aiutare il prossimo di organizzare campagne per la raccolta di sangue in favore di talassemici e ospedali.

I coinquilini di “Tradizioni popolari”, banda musicale “Giuseppe Verdi” e la Compagnia Barracellare invece dovranno regolarizzare la loro posizione di beneficiari di locali pubblici in base al prossimo regolamento municipale.

Senza contratto

Dalle parti di via D’Annunzio, asilo ex Esmas, sono insediate le associazioni "Su Stentu” (valorizzazione tradizioni locali, ballo tipico, teatro sardo) e delle “Vincenziane” (filantropia a favore dei bisognosi).

Roberto Lasio, presidente de "Su Stentu” ammette la mancanza di un regolare contratto con il Comune, ma non è preoccupato dall’ipotesi di cambio di rotta. «Ben venga il regolamento, non chiediamo solo di poter continuare a svolgere la nostra attività a favore della comunità, nella salvaguardia delle tradizioni».

Resta un aspetto importante della vicenda ancora da chiarire: come sarà possibile regolarizzare la posizione di quelle associazioni che oggi hanno in uso locali comunali non a norma? Verrà data la possibilità ai volontari di eseguire i lavori in cambio del canone mensile da versare al Comune?

Ipotesi oggi al vaglio del commissario straordinario Ghiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Chiedevo da tempo norme certe e trasparenti e auspicavo la sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso