Ben Harper, la leggenda del rock 

Che estate in musica quella sarda! Al cartellone ricchissimo, che porterà nell’Isola una messe di grandi nomi italiani e non, si aggiunge, infatti, l’appuntamento con il colosso dell’alt rock americano Ben Haper, live, il 9 agosto, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, insieme alla sua band The Innocent Criminals.

Il messaggio

Attesissima, dopo i rinvii del 2020 e del 2021, la tappa del 9 agosto sarà l’unica in Sardegna per il cantautore californiano, di ritorno sulle scene, il 22 luglio, con il nuovo album “Bloodline Maintenance” e un singolo, “We Need to Talk About It”, che sta già suonando in radio forte e chiaro: «Schiavismo, dobbiamo parlarne. Dico black live matters, perché la storia dice il contrario. O sei cristiano o razzista, non puoi essere entrambi». Senza appello, il divo è tornato a cantare il suo messaggio di protesta a favore dei diritti umani e della pace universale, con la sua chitarra e il suo stile folk, rock, funk, reggae, gospel, sempre soulful, pieno di anima.

Una star!

Tre vittorie ai Grammy Award in curriculum, tra i riconoscimenti di una passione precoce e totalizzante, nata nel retro del Folk Music Center and Museum di Claremont, il negozio di strumenti musicali dei nonni materni, Ben Harper è unanimemente considerato una leggenda del rock alternativo. Afroamericano, con discendenze Cherokee, russe ed ebree, nelle sue vene si mescola la storia di una Nazione meticcia per dna; un pedigree, il suo, da cui ha inevitabilmente preso le mosse una visione musicale contaminata.