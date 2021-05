Belli ma indesiderati: raid contro i pavoni nel villaggio sul mare  

I primi sono arrivati quasi trent’anni fa, e non si sa bene chi e come li abbia portati. Sta di fatto che nella lottizzazione di Stella di mare 2, lungo il litorale, i pavoni hanno trovato un ambiente favorevole e sicuro, tanto che la colonia si è allargata.

Le segnalazioni

Attualmente ce ne sono venti, che negli ultimi tempi però pare che stiano creando problemi ai residenti. Capita infatti che passeggino indisturbati per il villaggio: entrano nei giardini delle case e tenengono svegli gli abitanti con i loro versi, non proprio discreti. Tanto che qualcuno ha allertato anche la Polizia locale e la Lipu. Qualcun altro invece ha pensato bene di prendersela direttamente con gli animali: uno è stato ucciso, uno ferito e un altro, secondo il racconto di alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, è stato caricato in auto e portato via. Sebbene non siano pericolosi, i bellissimi pavoni dalle code variopinte, possono spaventare chi transita nella lottizzazione, magari diretto in spiaggia: pare che abbiano anche graffiato qualche auto, posandosi sopra.

Il punto preferito

Uno dei loro punti di raccolta preferiti è la residenza per anziani “Anni d’oro”, dove da anni sono un’attrazione per gli ospiti a cui fanno anche compagnia quando escono in giardino. «I pavoni non sono di nostra proprietà», spiega la direttrice sanitaria Claudia Murru, «ci è stato raccontato che vivono nella lottizzazione da decenni e amano venire nel giardino della casa di riposo. A noi non danno alcun fastidio, sono ben accetti e ben voluti. Ci stiamo anche prendendo cura di quello che è rimasto ferito». Claudia Murru aggiunge: «Ho dato al Comune la disponibilità a collaborare sia dal punto di vista pratico che economico, ma purtroppo non posso realizzare una voliera all’interno della residenza sanitaria per poterli tenere in custodia. Gli anziani sono affezionati e non si sono mai lamentati».

I problemi

Il discorso è diverso per alcuni abitanti, infastiditi perché «i pavoni entrano nei giardini e salgono sui tetti, lasciando i loro escrementi e inoltre emettono uno strano verso molto fastidioso, soprattutto di mattina». Il problema è stato segnalato agli agenti della Polizia locale ma per ora una soluzione non è stata ancora trovata. «Una cosa è certa: i pavoni sono stati portati lì da qualcuno», spiega il responsabile della Lipu Oasi di Carloforte Luciano Durante, «non è un animale autoctono». Poi, prosegue, «hanno trovato un ambiente naturale e sono rimasti per riprodursi. Stanno bene, non sono minacciati da predatori, salvo qualche cane randagio, il clima è buono, sono liberi e si sono inselvatichiti». A differenza di quanto accade con altre specie, non vengono inanellati, «perché non sono oggetto di monitoraggio, salvo qualche caso particolare». Di certo «non sono pericolosi e non attaccano, però se vengono disturbati possono diventare un po’ aggressivi e graffiare».

Ma quel che è sicuro è che non possono stare liberi di circolare ma dovrebbero appunto essere tenuti all’interno di voliere, perché comunque essendo animali molto grandi e appariscenti potrebbero incutere timore se arrivano all’improvviso incontro alle persone che circolano nella zona.

Ci stiamo occupando del pavone ferito: a noi non danno fastidio