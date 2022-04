Bellezza è “Monumenti Aperti” 

Sono 39 i comuni che aderiscono quest’anno, un numero ancora lontano dai dati pre-Covid, in cui erano mediamente almeno 60 le amministrazioni presenti, ma in netto aumento rispetto allo scorso anno. Le amministrazioni locali renderanno disponibili 500 monumenti, affidati alla gestione e racconto di oltre 15.000 tra studenti, in netta prevalenza, e volontari. Le prime località ad aprire al pubblico i propri tesori storico-architettonici saranno, sabato 23 e domenica 24 aprile, Iglesias e Tissi (solo il 24), seguite da Carbonia e Padria (7-8 maggio), Dorgali, Monserrato, Oristano, Ovodda, Pula, Serramanna e Villanovafranca (14-15 maggio), Cagliari, Genoni, Ittiri (solo il 24), Ploaghe, Porto Torres, Sassari, Siddi e Villanovaforru (21-22 maggio), Cossoine, Cuglieri, Genuri, Monastir, Pabillonis, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius e Tuili (20-29 maggio), Assemini, Elmas, Gavoi, Guspini, Muravera, Neoneli, Ossi, Sardara, Uta e Villaputzu (4-5) giugno. Tra queste troviamo alcune novità come Dorgali, Ittiri e Tuili e molti ritorni come Assemini, Carbonia, Elmas, Guspini, Monserrato, Ovodda, Pabillonis, Sanluri, Sardara, Sassari, Serramanna, Siddi, Villanovaforru e Villanovafranca.

C’è bisogno di bellezza, e ancora di più in questo periodo storico di incertezze e sacrifici. È un sollievo poter annunciare — dopo un’edizione 2020 online e l’ultima in una forma ibrida — che quest’anno Monumenti Aperti, dal 23 aprile al 5 giugno, torna in presenza. «Con grande impegno siamo riusciti a esserci già in primavera — l’edizione 2021 era terminata a fine anno — anche perché questa stagione è simbolo di ripresa, e vogliamo che Monumenti Aperti torni a essere festa di comunità, rito collettivo, come sempre», spiega Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi — Organizzazione di Volontariato che cura l’evento.

“Il nostro bello - Insieme ci prendiamo cura del tempo”: non poteva trovare uno slogan migliore la ventiseiesima edizione di “Monumenti Aperti”. È da sempre partecipata la formula che garantisce il successo della manifestazione, permettendo di coinvolgere più Comuni, più persone e più volontari con il fine di abbracciare tutta la comunità, a ogni livello, nella fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale.

Post Covid

Ripresa

Sono 39 i comuni che aderiscono quest’anno, un numero ancora lontano dai dati pre-Covid, in cui erano mediamente almeno 60 le amministrazioni presenti, ma in netto aumento rispetto allo scorso anno. Le amministrazioni locali renderanno disponibili 500 monumenti, affidati alla gestione e racconto di oltre 15.000 tra studenti, in netta prevalenza, e volontari. Le prime località ad aprire al pubblico i propri tesori storico-architettonici saranno, sabato 23 e domenica 24 aprile, Iglesias e Tissi (solo il 24), seguite da Carbonia e Padria (7-8 maggio), Dorgali, Monserrato, Oristano, Ovodda, Pula, Serramanna e Villanovafranca (14-15 maggio), Cagliari, Genoni, Ittiri (solo il 24), Ploaghe, Porto Torres, Sassari, Siddi e Villanovaforru (21-22 maggio), Cossoine, Cuglieri, Genuri, Monastir, Pabillonis, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius e Tuili (20-29 maggio), Assemini, Elmas, Gavoi, Guspini, Muravera, Neoneli, Ossi, Sardara, Uta e Villaputzu (4-5) giugno. Tra queste troviamo alcune novità come Dorgali, Ittiri e Tuili e molti ritorni come Assemini, Carbonia, Elmas, Guspini, Monserrato, Ovodda, Pabillonis, Sanluri, Sardara, Sassari, Serramanna, Siddi, Villanovaforru e Villanovafranca.

Parlamento Europeo

«Per la prima volta», sottolinea Messina, «la manifestazione avrà l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, oltreché con la conferma della medaglia del Quirinale e i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera, dei Ministeri della Cultura e dell’Istruzione, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, senza dimenticare la partnership con la Fondazione di Sardegna e gli sponsor tecnici».

Impegno

«Imago Mundi OdV», prosegue il presidente, «intende rinnovare il proprio impegno per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento diretto degli attori (istituzioni, enti, scuole e università, sistema delle autonomie) che a vario titolo animano e contribuiscono dal 1997 a realizzare il progetto culturale. Il Comitato per la nascita della Fondazione di Comunità di Patrimonio denominata Monumenti Aperti, vuole svolgere un ruolo propulsivo sul territorio per facilitare, in prospettiva, anche l’adesione dei singoli cittadini nell’iniziativa». «Lo spirito di Monumenti Aperti è riconoscibile nella straordinaria varietà di testimonianze materiali e immateriali che raccontano il cammino delle popolazioni dell’Isola, dal Nord al Sud», mette in evidenza Mattia Sanna Montanelli, archeologo e socio di Imago Mundi, nel dare appuntamento ai visitatori già da questo weekend.

