Bellanova, il predestinato 

A forza di provarci, Bellanova ha fatto centro. Dopo una traversa (all'andata con la Roma) e un palo (al ritorno col Bologna), ecco il gol. Pesantissimo e quasi chiamato, giovedì scorso, durante la trasmissione di Radiolina e Videolina “Il Cagliari in diretta”. E con una dedica che non poteva che essere speciale: «All'Ucraina, per il difficile momento che sta vivendo il Paese». Ma il pensiero, e non poteva essere diversamente, è andato subito a mamma Daniela e papà Giuseppe: «Tutto quel che sono lo devo a loro».

Chiamata vincente

Un treno inarrestabile, Bellanova, che ama mettere il muso davanti e provarci: 20 occasioni create, nel Cagliari solo Marin (addirittura 51) e Joao Pedro (21) hanno fatto meglio. Ma mancava qualcosa per avvicinarsi a quello che è il suo punto di riferimento, il marocchino Hakimi, ex Inter ora tra le stelle del Psg. «È di gamba come me, fa pure tanti gol, cosa che devo imparare a fare anche io». Già, il gol. Non è mai stato una specialità della casa (appena 2 nei campionati Primavera, zero da professionista), eppure Bellanova ci andava vicino. Anche perché il calcio di Mazzarri porta spesso e volentieri gli esterni in zona tiro. Ed eccola, la spinta di giovedì a “Il Cagliari in diretta”: e se il gol arrivasse, magari proprio a Torino? «Siamo ancora a secco, sto contando pali e traverse, sarebbe ora di buttarla dentro. Magari mi portate fortuna...». Basta chiedere: minuto 21 del primo tempo, un'astuta rimessa con le mani di Dalbert manda in tilt la difesa granata, Grassi si butta dentro e vede arrivare sul binario 12 il treno Bellanova. Una palla al bacio, da depositare in rete. E stavolta il ragazzo di Rho non trova pali o traverse sulla sua strada. È gol, bello, un inno alla gioia per un ragazzo che sorride, ma spesso con un sorriso amaro, con quel velo di malinconia di chi ha vissuto tante vite, anche se poi ha solo 21 anni.

La prima volta

Il primo gol è arrivato dopo 53 partite da professionista, tra Ligue francese, Serie B e Serie A. Ed è arrivato a Cagliari, dove Bellanova ha finalmente trovato quella fiducia che mai aveva sentito. «Mi hanno attaccato l'etichetta di ragazzo con un carattere complicato», aveva ricordato sempre giovedì. Fino alla chiamata del Cagliari, la scorsa estate. Ancora quelle voci: «Gambe da Champions, testa da dilettante». Una telefonata a Daniele Dessena, suo compagno al Pescara, ha spazzato via i dubbi, il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Stefano Capozucca hanno scommesso su Bellanova. Una scommessa che, oggi, è più che vincente. Perché il Cagliari vola anche a grazie a Raoul, che ora sorride. Senza malinconie, circondato da compagni che non perdono occasione per stargli vicino e un tecnico, Mazzarri, che se lo coccola. Perché in Bellanova ha trovato l'erede dei suoi esterni vincenti, come quel Maggio che, tra Samp e Napoli, segnò qualcosa come 23 gol. Segna e sogna. Prima di tutto la salvezza del Cagliari e poi la maglia azzurra, dove ha uno sponsor speciale nel ct Nicolato, che lo ha fatto esordire prima nell'Under 19 (a 17 anni), poi nell'Under 20 (a 18 anni) e infine nell'Under 21, dove è un titolare inamovibile (11 presenze). E ora che ha segnato, Bellanova, chi lo ferma più?