B&B e alberghi: tutto esaurito 

Sembra di essere tornati negli anni Sessanta, quando i residenti durante l’estate aprivano le loro case per offrire un letto ai turisti perché gli hotel e i grandi resort sul mare ancora non c’erano. Adesso ci sono i bed and breakfast e gli alberghetti, quelli con poche camere e un ambiente familiare. Sono loro a fine maggio a garantire un alloggio ai visitatori (anche stranieri) che iniziano ad affollare il paese.

Il fenomeno

I grandi colossi infatti, il Tanka Resort e il Pullman Timi Ama su tutti, apriranno solo tra una decina di giorni. Una cinquantina, nel complesso, il numero delle piccole strutture ricettive certificate (circa 25 b&b, poi piccoli alberghi, affittacamere e agriturismi) per una capacità di circa cinquecento posti letto.

«Abbiamo lavorato tutto l’anno – spiega Daniela Fois, del b&b “Marzo ‘51”, e anche oggi alcune camere sono occupate. Sono quasi tutti italiani però abbiamo avuto come ospiti anche stranieri fra i quali dei cinesi». Italiani e stranieri che prima (almeno in parte) trascorrevano le vacanze nei grandi resort: «Sono sempre di più – aggiunge Fois – le persone che preferiscono un ambiente piccolo come quello del b&b. Questo forse anche per via della pandemia, si sentono cioè più al sicuro in un ambiente ristretto».

Valentina Amata, 34 anni, è la titolare del b&b “La Rosa dei Venti: «Anche noi – dice – siamo aperti tutto l’anno. In questi ultimi dieci giorni abbiamo registrato una impennata delle prenotazioni e questo non può che farci piacere, è senz’altro un segnale positivo in vista dei mesi più caldi».

In vacanza

Di positivo c’è anche l’aumento della permanenza media: «Abbiamo una coppia – spiega Elisa Cuccu, dell’hotel Raphael – che ha pernottato per 25 giorni consecutivi, più di quanto in genere si resta in un resort sul mare». Una tendenza che si sta diffondendo: «La media ormai – chiarisce Gianluca Cimò dell’hotel Xenia, un tre stelle da 15 camere – è di un soggiorno che va dai 7 ai 10 giorni». Nell’Hotel Xenia ieri cinque camere erano occupate, da oggi e sino a domenica ci sarà il tutto esaurito: «Siamo pieni grazie anche al turismo interno, quello dei sardi. Poi da lunedì ci sarà un calo me è probabile che nel giro di poche settimane l’hotel si riempia tutti i giorni, non solo nei week end».

In paese

Marco Cardia, titolare del piccolo hotel “I Graniti”, è consigliere comunale con delega al commercio: «È importante rimarcare quanto siano importanti le piccole strutture nel tessuto economico. Ovvio che sono molto importanti anche i grandi alberghi, ma i clienti dei b&b però vivono di più il paese, rappresentano cioè un indotto considerevole». Concetto ribadito dal vicesindaco Maurizio Marci: «Sono una grande risorsa – dice Marci – e tutti assieme dobbiamo cercare di sfruttare ancora di più. Per esempio potremmo costituire un consorzio dei piccoli albergatori che collabori con il Comune, con il consorzio turistico e con tutte le altre associazioni per programmare al meglio la stagione estiva ma non solo. Come amministrazione comunale abbiamo previsto le fermate delle navette per il mare vicino alle piccole strutture».

L’importanza dei b&b e dei piccoli alberghi è evidenziata anche dalla minoranza: «Ben vangano le grosse strutture – dice Pino Gagliardo – ma sono le piccole che davvero muovono tutto. Chi è ospite di un b&b gira per il centro, mangia in ristorante, acquista nei negozi. Negli ultimi anni sempre più villasimiesi stanno aprendo strutture extralberghiere: un bel segnale».

