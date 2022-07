B&b e affittacamere, i clienti prenotano ma visitano Cagliari 

La Monserrato che non ci si aspetterebbe per turismo e accoglienza. L’offerta c’è e non è carente. Nessun albergo, mai esistiti in città, ma c’è ampia scelta tra Bed and breakfast (una quindicina) e Airbnb (una decina). Abbondano addirittura gli affittacamere (se ne contano una ventina) e non mancano, pur se in numero più ridotto, le case vacanza. E la stagione, secondo i proprietari, sta andando bene. Con un però: resta il desiderio che i clienti visitino anche il centro abitato.

I titolari

«Non posso lamentarmi per le presenze», dice Ada Franceschi, proprietaria col marito del bed and breakfast “Sun & Sardinia” in via dell’Argine, «certo a giugno è andata meglio perché poi a causa dell’aumento delle tariffe aeree e marittime alcuni hanno disdetto la prenotazione». Secondo Franceschi la grande maggioranza dei turisti che alloggiano nel suo b&b ha come obiettivo visitare Cagliari e le località turistiche sul mare, oltre che andare in spiaggia quasi ogni giorno: «Qui come attrattiva abbiamo il trenino», cioè la storica locomotiva a vapore n° 7 “Giara” esposta, assieme a un carro merci, sulla rotatoria di via Cesare Cabras, «ma per i turisti a mio avviso potrebbe essere più interessante un museo dove ospitarla e vedere con calma. Si fermerebbero a visitare la città. Abbiamo clienti tedeschi che fanno parte di un gruppo di appassionati di trenini a scartamento ridotto, vengono da noi regolarmente proprio per vedere la locomotiva». Piergiorgio Todde ha deciso di aprire l’affittacamere per alloggi brevi “Casa Master” in via Augusto a luglio dello scorso anno: «Il numero di clienti è in linea con quello del 2021», spiega, «la nostra clientela in questo 2022 è più che altro italiana». Anche lui pensa che non sarebbe male se i turisti «visitassero la città, lo dico da monserratino orgoglioso di esserlo». Ma «purtroppo manca quel tipo di informazioni che possa spingerli ad avere interesse per Monserrato. Noi, limitatamente alle attrattive locali, diamo indicazioni su Cagliari che, essendo molto più grande, ha ben più da mettere in mostra. Qui non mancano gli eventi estivi, però come operatori turistici avremmo bisogno di informazioni più dettagliate da dare ai nostri ospiti».

Poche informazioni

Piergiorgio Spada ha aperto il bed and breakfast “Edomat” (in via dei Gracchi), insieme coi suoi fratelli nel 2018: «Sì, c’è stato un leggero aumento delle prenotazioni. I turisti da noi vengono se non c’è più posto a Cagliari. Scelgono Monserrato perché è a portata di mano grazie alle strade principali. Però abbiamo poche informazioni sulle attività e le attrattive della città da illustrare loro. Dobbiamo andare a chiederle di persona. Il Comune dovrebbe venirci incontro».