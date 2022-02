Bavarese, delizia per superclimber 

Alexander Huber, 54 anni, tedesco bavarese di Trostberg, è uno dei più famosi free climber del pianeta. Digitare il suo nome su Google è già di per sé un viaggio di conoscenza nel mondo dell’arrampicata. Alpinista giramondo, un carriera come fisico nel settore scientifico messa da parte per seguire la passione per la montagna, Huber da qualche anno è di casa a Baunei e dintorni, dove di tanto in tanto, oltre ad affrontare le vie di arrampicata già esistenti, si diletta ad aprirne di nuove, che solitamente sono a tutti gli effetti sfide alla forza di gravità e alle capacità umane. Nei giorni scorsi, i siti web specializzati hanno ripreso e rilanciato la notizia che Alexander Huber ha aperto una nuova e spettacolare via in Sardegna, nella falesia di Punta Giràdili, maestoso sperone calcareo a picco sul mare a nord di Pedra Longa, a due passi da Baunei.

Uomo ragno

Intervistato dalla prestigiosa rivista Planet Mountain, Huber ha spiegato le caratteristiche tecniche della nuova via, battezzata “La Bavarese”, che presenta lunghi tratti in orizzontale: «Sono salito nella via per la prima volta l’anno scorso, già in ottobre volevo liberarla, ma una delle caratteristiche della Grutta Pintada - grottone che si apre nella parete – è che le strutture arrampicabili sono principalmente canne e stalattiti, e dopo le intense piogge queste sono state per lungo tempo impraticabili. A gennaio sono tornato a Baunei e anche grazie al supporto della piccola ma affiatata comunità di climber ogliastrini che mi segue sono riuscito a concludere il progetto; il 5 febbraio ho affrontato la prima libera con il mio compagno di cordata Riky Felderer, che ha scattato delle foto fantastiche».

Amici

Huber ha sempre spiegato di amare la combinazione unica di roccia, mare, paesaggio e cultura che si trova in Sardegna: «L’Isola è un vero paradiso per gli arrampicatori, e dopo i vari progetti in Ogliastra posso anche dire di aver trovato qui degli amici veri». La sera della prima libera a Grutta Pintada, Huber e i suo compagni hanno allegramente festeggiato l’impresa nel Bar Centrale di Baunei, dove Alexander è ormai di casa da anni.