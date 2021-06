Baturi vicepresidente dei vescovi italiani: «Un grande orgoglio» 

Anche i vescovi sardi, riuniti in assemblea a Donigala col loro presidente monsignor Antonello Mura, hanno manifestato «tutta la loro gioia e orgoglio per la recente elezione di monsignor Giuseppe Baturi a vice presidente della Conferenza episcopale italiana».

La nomina di Baturi

Una nomina che l'arcivescovo di Cagliari, per sette anni direttore dell'ufficio CEI per i problemi giuridici, ha da subito “scremato” da ogni logica di potere o di carrierismo ecclesiastico parlando di «trepidazione per un incarico importante, perché chiamato dai confratelli vescovi a una missione di servizio». I due vicepresidenti, Baturi - destinato all'area centrale dell'Italia - con monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, per l'area Nord, formano con il cardinale Bassetti, l'ufficio di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Una nomina che suona, comunque, come un riconoscimento e un segnale di attenzione alla Chiesa di Sardegna già scelta, nel 2017, come sede della 48esima Settimana Sociale dei Cattolici in programma, quest'anno, a Taranto nel prossimo ottobre.

Eletto il nuovo vicario

Dopo il primo periodo, caratterizzato dall'esplosione della pandemia e segnato da un problematico ambientamento, monsignor Baturi sta procedendo ad alcune nomine che dovranno delineare il volto della chiesa cagliaritana nel medio e lungo periodo. A cominciare da quella del Vicario generale, il vero e proprio “braccio destro” del vescovo, incarico ricoperto - dal 2015 - da monsignor Franco Puddu, parroco di Nostra Signora delle Grazie a Sestu.Il nuovo “vice vescovo” - che ufficialmente sarà insediato il 1° luglio - è monsignor Ferdinando Caschili, 64 anni, ordinato sacerdote 30 anni fa nella parrocchia di sant'Eusebio, comunità che guida dal 2016. Vocazione “adulta”, laureato in ingegneria, per anni è stato direttore dell'Ufficio tecnico della diocesi dopo esser stato per un anno rettore del Seminario arcivescovile. Per nove anni (dal 1999 al 2008) assistente dell'Azione cattolica, quando ricopriva anche l'incarico di cappellano dell'ospedale Brotzu, è Canonico onorario della Cattedrale dal 2004 e membro del Consiglio presbiterale.

Vescovo supplente

Il Codice canonico definisce il Vicario generale «assistente e sostituto del vescovo nel governo della diocesi». Tra i suoi compiti specifici, fra l'altro, «la vigilanza sul rispetto delle norme giuridiche della Chiesa e sul seminario» e quello di «essere a disposizione dei sacerdoti su materie riguardanti la loro vita e il loro servizio». Fanno riferimento diretto al Vicario generale la Cancelleria della Curia, gli Uffici amministrativi, i consigli parrocchiali per gli affari economici.

Cambio al Seminario

Sempre dal clero di Cagliari, in sostituzione di don Antonio Mura, della diocesi di Iglesias, arriva il nuovo rettore del Seminario regionale, una “creatura” del compianto don Efisio Spettu, sorta proprio a ridosso del complesso arcivescovile di via monsignor Cogoni. È stato scelto don Riccardo Pinna, 45 anni, già alla guida del Seminario minore di Cagliari: «Attualmente», dice don Pinna, «sono 49 i chierici in cammino verso il sacerdozio. Sono guidati da una équipe di quattro educatori e un padre spirituale. Fra loro - fenomeno sempre in crescita - vi sono anche diversi adulti entrati in seminario dopo i 30 anni. Una grande attenzione sarà rivolta al discernimento nella valutazioni delle vocazioni e alla creazione di cammini personalizzati soprattutto per gli adulti. L'iter formativo ha una durata di circa 6 anni, scandito in tappe formative sino al conferimento dei ministeri, del diaconato e fino all'ordinazione presbiterale».

