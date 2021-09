“Battoros Moros”, con passione Medas e i cento anni del Psd’Az 

Se la vita di una persona è fatta di cambiamenti e scelte che vanno a delineare la sua fisionomia umana, quella del Partito Sardo d’Azione incarna alla perfezione tutto questo in un percorso lungo un secolo reso unico da battaglie affrontate con la fierezza che solo una terra come la Sardegna è in grado di donare. Fierezza celebrata da “Battor Moros” il nuovo spettacolo della compagnia “Figli d’arte Medas”, che andrà in scena domani alle 21 al Teatro delle Saline a Cagliari. Uno spettacolo dove passione e ricordo si intrecciano per raccontare i motivi che portarono alla nascita del partito di cui nel 2021 si celebrano i cento anni dalla fondazione.

Da Cova a Lussu

Un partito istituito ufficialmente il 17 aprile del 1921, ma di cui si intravedono i prodromi nel maggio 1919 con la nascita della federazione sarda dell’Associazione Nazionale Combattenti a Nuoro, reso punto di riferimento per il popolo sardo, che si sentiva tagliato fuori dai mutamenti che investivano il resto d’Italia, grazie all’impegno di figure dalla solida tempra morale come Davide Cova, Camillo Bellieni ed Emilio Lussu. Uomini i cui ideali sono il fulcro di uno spettacolo che chiude il ciclo portato avanti dal regista Gianluca Medas in cui sono stati analizzati gli altri partiti di massa della storia politica nostrana: il partito comunista, il partito popolare di Don Sturzo e il partito fascista. «Ciò che mi interessa», specifica Medas, «non è la celebrazione del partito sardo d’azione ma il perché è stato fondato. Ciò che desidero è esaminare l’aspetto umano che ha portato i fondatori a dare vita a un progetto dalla forza sociale unica».

Nessun giudizio

«Nel corso dello spettacolo non sono presenti giudizi morali, né analisi politiche ma la ricerca di un senso di comunità fondamentale per tracciare la via verso un dialogo permanente». “Battor Moros”, arricchito dai disegni in movimento di Fabio Coronas, abbraccia un arco temporale che va dal convegno sull'etnologia sarda a Parigi del 1882, in cui si sardi vennero definiti una razza inferiore, sino alla marcia su Roma del 1922, narrato dalla voce sognante di Marianna Bussalai una delle prime poetesse sarde nata a Orani nel 1904.