Batteria, il parco senza pace 

Sono passati trenta mesi dall’aggiudicazione e nulla si è mosso. Invero, i vandali hanno finito di saccheggiare il parco. Dell’impianto elettrico realizzato nel 2012, quando il Comune aveva speso oltre un milione di euro per allestire l’intera area, sono rimasti soltanto i tubi corrugati. Il loro contenuto, ovvero i cavi in rame preziosi per il mercato nero, è stato predato. Di quel massiccio intervento restano solo le briciole. Il parco è stato acquisito al patrimonio comunale il primo agosto 2016, quando durante una breve cerimonia nella tenenza del Circomare di Arbatax, il comandante dell’epoca, Rocco Landi, aveva consegnato idealmente le chiavi dell’area al sindaco di Tortolì, Massimo Cannas.

La burocrazia ha strozzato qualsiasi ambizione. Chi aveva partecipato al bando per gestire il parco di Batteria aveva persino allacciato rapporti con un pool di aspiranti ingegneri del Politecnico di Milano che si era proposto di studiare la storia dell’area con l’obiettivo di elaborare un piano in grado di convertire l’attuale dimensione in chiave turistica.

Aggiudicata a settembre 2019 alla società Levante srl con sede legale a Tortolì, l’area non è mai stata consegnata ufficialmente. Aver scollinato le peripezie burocratiche sembrava il punto di partenza per il parco che ospita, tra l’altro, i bunker dismessi utilizzati nella seconda guerra mondiale, ma poi l’emergenza sanitaria e altri inconvenienti hanno congelato la procedura. Se a Batteria un’altra stagione turistica è stata bruciata, qualche (debole) speranza resta per il complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monti chiuso dallo scorso febbraio e di recente assaltato dai tombaroli. Sarà l’ennesima estate di silenzio anche alla stazione marittima, di recente passata sotto il controllo dell’Autorità di sistema portuale. Dalle sue porte non è mai passato un turista.

Chiusi, nascosti agli occhi dei visitatori. Alcuni dei pezzi più pregiati del patrimonio storico culturale di Tortolì passeranno l’estate in naftalina. Il caso più eclatante è Batteria, il suggestivo parco di Arbatax che non riesce a trovare pace.

Parco chimera

In sospeso

A S’Ortali ‘e su Monti il tempo s’è fermato. Nel sito archeologico di San Salvatore non si muove una foglia. Anzi, nelle ultime settimane gli unici passi sono stati quelli dei tombaroli che, armati di utensili, si sono infilati all’interno dell’area in cerca di bronzetti e reperti storici di valore. Tanto che non riuscendo a completare l’operazione hanno pure rotto un picco, lasciato sulla nuda terra. La mancanza di un bilancio di previsione (la cui scadenza fissata ieri è stata prorogata dalla Conferenza unificata al prossimo 30 giugno) non aiuta e autorizza a pensare che servirà ulteriore tempo prima che il complesso possa riaccogliere i visitatori. La maggioranza, secondo indiscrezioni, starebbe covando l’idea di pubblicare un nuovo bando tra poche settimane.

