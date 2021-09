Battelli elettrici, un sogno mai nato 

L’acqua del mare in questi anni l’hanno solo sfiorata, per il resto i battelli elettrici, finanziati 13 anni fa attraverso i fondi Dupim per le isole minori, sono rimasti “parcheggiati” in porto. Dovevano garantire il trasporto dei turisti da Cala Reale a Cala d’Oliva, i principali borghi dell’isola dell’Asinara, un servizio da attivare per favorire gli spostamenti dei visitatori, invece hanno trascorso un’altra estate in secca.

La perizia

Depositati da quattro anni nel cantiere navale dei fratelli Polese in attesa del varo, i mezzi “green” di proprietà del Comune di Porto Torres, nei prossimi giorni saranno oggetto di una nuova perizia per valutare le loro condizioni e utilizzarli quanto prima possibile. «L’ingegnere navale Luigi Scotti, il tecnico che ha ricevuto l’incarico - spiega Daniele Amato, assessore all’Ambiente - dovrà effettuare un collaudo per verificare il loro stato e in base a questa perizia si deciderà se cederli a un altro Comune o se utilizzarli a servizio del nostro territorio». Ogni battello omologato al trasporto di 22 persone e 2 membri di equipaggio ha una lunghezza di 13 metri e una autonomia di circa sette ore di navigazione grazie ai pannelli fotovoltaici di cui è dotato. E se il materiale utilizzato per la loro costruzione, in vetroresina, non teme l’usura del tempo, qualche problema lo possono invece creare le batterie, che col trascorrere degli anni potrebbero deteriorarsi.

Una storia infinita

Battezzate Cala Reale e Cala d’Oliva, la storia delle motonavi gemelle è infinita, una vicenda che risale al 2008 quando l’ente comunale partecipò al “Bando fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori”, ottenendo un finanziamento di oltre 425 mila euro, risorse che consentirono l’avvio della costruzione nel cantiere di Angri, in provincia di Salerno. Dopo la variante del progetto e il collaudo, nel 2016 fu perfezionato il passaggio di proprietà dalla ditta Agromare al Comune turritano e quindi la loro registrazione nei registri navali. I battelli approdarono nello scalo di Porto Torres nell’agosto del 2017 per cominciare la sperimentazione per un periodo di 14 mesi prima dell’affidamento della gestione pluriennale. Iniziarono i problemi burocratici e il bando non fu mai pubblicato.



RIPRODUZIONE RISERVATA