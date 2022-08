Battaglia legale per una rampa 

I giudici amministrativi di secondo grado – a fine marzo - hanno stabilito che il Comune deve pronunciarsi nuovamente sulle istanze della Edilproject, per decidere se effettuare l’annullamento d’ufficio del provvedimento ( entro il termine dei 12 mesi dalla sentenza), ma nel frattempo hanno dichiarato l’illegittimità dell’atto per la violazione delle norme sulle distanze dal confine previste dal Puc. Il Consiglio di Stato ha rigettato invece la richiesta di risarcimento, ma ha condannato Melis e il Comune a pagare 3000 euro di spese di giudizio a testa. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato quel debito fuori bilancio, ma nel frattempo l’Ufficio Tecnico ha chiarito che, pur sussistendo l’illegittimità delle distanze, non procederà all’annullamento dell’autorizzazione a costruire perché non si ravvisa un interesse pubblico specifico, concreto e attuale. Anzi, per i tecnici esiste un interesse al mantenimento della rampa di accesso all’area parcheggi usati dai clienti del polo commerciale.

L’atto è illegittimo per violazione delle norme sulle distanze dal confine. Così il Consiglio di Stato, a fine marzo, ha ribaltato la sentenza di primo grado del Tar Sardegna, accogliendo il ricorso della Edilproject srl (assistita dai legali Maurizia Borera, Giuseppe Poli e Francesco Caliandro), stabilendo che non sarebbe a norma la rampa realizzata dalla società dell’imprenditore Remo Melis vicino al capannone che ospita varie attività, tra le quali la concessionaria Lai Automobili.

La disputa

La vicenda è intricata, anche perché il Comune ha già fatto sapere che rigetta l’istanza di annullamento d’ufficio della pratica contestata e dunque, almeno al momento, non farà seguito alla decisione dei giudici amministrativi. Dal canto suo, la società di Gigi Lai, ha annunciato un nuovo giudizio al Tar per chiedere l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tutto ruota attorno al progetto di variante presentato nel 2017 da Remo Melis – titolare di un vicino capannone che ospita varie attività - per realizzare una rampa d’accesso ai parcheggi situati nel lastricato del suo edificio. Rampa realizzata nella proprietà di Melis, ma vicina a quella di Lai. La società Edilproject, in qualità di confinante, aveva presentato una richiesta di annullamento dell’autorizzazione, ritenendo il progetto del vicino in contrasto con le norme. Ma il Servizio urbanistica del Comune aveva rigettato le contestazioni, consentendo l’opera. Da qui il ricorso al Tar Sardegna della società di Lai, dichiarato inammissibile nel 2020 e poi subito appellato al Consiglio di Stato.

La battaglia legale

La battaglia legale dunque non finisce. «Vista la posizione del Comune», annuncia Luigi Lai, «faremo un nuovo giudizio per ottemperanza davanti al Tar, perché vogliamo ottenere giustizia. Quella rampa non solo da noi, ma anche dal Consiglio di Stato è ritenuta illegale». Remo Melis, difeso dall’avvocato Gianluca Pappalardo, contesterà la decisione del Consiglio di Stato in Cassazione. «Stiamo preparando il ricorso», dice il legale, «la rampa non serve solo l’attività del mio assistito, ma anche gli altri locali commerciali. Dunque esiste un reale interesse pubblico a preservarla».

