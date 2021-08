Bastonata per un posto in spiaggia 

Marina non se fa una ragione; i dolori, fortissimi, alla testa e al fianco, e gli incubi che la notte la svegliano all’improvviso. «Poteva uccidermi – dice con la voce rotta dal pianto – e ora la mia mente ritorna continuamente a quei momenti». Marina, nome di fantasia, è una donna olbiese di 54 anni che venerdì scorso è andata in spiaggia per scampare a un pomeriggio particolarmente afoso e si è ritrovata al Pronto Soccorso, oggetto di un’aggressione a colpi di bastone. «Ho osato stendere l’asciugamano vicino a un ombrellone e sono stata presa a bastonate – spiega la donna - Ancora non ci credo».

L’aggressione

Un pomeriggio estivo da brividi quello raccontato dalla donna. «Venerdì scorso verso le tre pomeriggio ho pensato di andare al “Pellicano”. C’era tantissima gente e proprio vicino all’albergo che si affaccia in spiaggia ho intravisto uno spazietto tra alcune persone e un ombrellone chiuso, di quelli che vengono lasciati per tenere il posto», racconta la donna. «Ho steso l’asciugamano e sinceramente ho subito pensato a questa abitudine fastidiosa degli ombrelloni segnaposto. Ma poi, visto il caldo, mi sono buttata in acqua e ci sono rimasta molto tempo. Non avrei mai immaginato quello che mi sarebbe successo». Uscita dal mare, infatti, la donna si ritrova una sedia piazzata sul suo asciugamano e un signore anziano, proprietario dell’ombrellone, che in malo modo la invita ad allontanarsi. «Ho capito che quell’uomo era nervoso e mi stava aspettando perché mentre mi avvicinavo lo sentivo borbottare parolacce» continua Marina. «Però anche io non è che fossi contenta di essermi ritrovata le sue sedie sul mio telo. Quindi gli ho ricordato che la spiaggia era libera e poi mi sono allontanata sul bagnasciuga. Intanto l’amica che era con me ha continuato a scambiarci qualche parola e soprattutto a dirgli di abbassare quel bastone che brandiva. Due minuti dopo ero già stordita dai colpi, in particolare quello in testa. Ho sentito solo delle voci di un uomo che diceva: “Fermo, sono un carabiniere” e la gente intorno che mi chiedeva come stavo».

La denuncia

Secondo Marina, se non fosse stato per l’intervento del militare, che casualmente si trovava in spiaggia con la famiglia, l’anziano avrebbe continuato a colpirla. «Sono convinta che se non l’avesse disarmato non sarei qui a raccontare» conclude la donna, che ha sporto denuncia ai Carabinieri intervenuti sul posto. «Io quasi mi vergognavo per quello che era successo, che mi avesse colpito alle spalle e non fossi riuscita difendermi. Ora ho solo voglia di dimenticare e di guarire».

