Bastione, riparte l’ascensore  

Castello riparte. Facendo a meno, ancora per un po’, della corsa più breve. Per raggiungere l’ascensore di piazzetta Mundula bisognerà arrangiarsi ancora con gli impianti interni del multipiano o con le scale che portano ai campi di calcetto. Almeno fino a quando anche la quarta cabina mancante all’appello non sarà di nuovo in grado di spalancare le sue porte.

Tutto a posto? Scongiuri a parte, resta ancora il problema storico dell’ascensore praticamente defunto di viale Regina Elena, a fianco all’ex sede dell’Unione Sarda. «Non funziona da otto anni, praticamente da sempre», sbotta l’assessore Alessio Mereu. I soldi spesi ripetutamente per tentare di rimetterlo in moto sono serviti a ben poco, se non ad alleggerire le casse del Comune. Così l’ultima soluzione sarà la sua completa sostituzione. Ascensore nuovo di zecca. «Abbiamo fatto alcuni preventivi, i costi si aggirano sui centomila euro. Saranno quattrini ben spesi».

Detta così sembra un miracolo. Il sogno avverato dei castellani, dei cagliaritani in genere e dei turisti che in quest’estate infuocata hanno fatto i conti con stop forzati e “arrampicate” sotto il sole per raggiungere Castello e scoprire il suo fascino antico.

Viale Regina Elena, Bastione di Saint Remy: l’ascensore funziona. I collaudatori dell’Ufist, l’ufficio del ministero dei Trasporti a cui spetta il compito di dare il via libera prima dell’attivazione, ieri mattina hanno ispezionato la cabina e autorizzato la ripresa delle corse dopo la sostituzione dei pezzi guasti. Va su e giù anche la cabina che dai campetti sportivi sopra i parcheggi coperti di viale Regina Elena porta alla piazzetta Mundula. In piena attività anche il terzo impianto, quello di piazza Yenne-Scalette di Santa Chiara.

Viale Regina Elena, Bastione di Saint Remy: l’ascensore funziona. I collaudatori dell’Ufist, l’ufficio del ministero dei Trasporti a cui spetta il compito di dare il via libera prima dell’attivazione, ieri mattina hanno ispezionato la cabina e autorizzato la ripresa delle corse dopo la sostituzione dei pezzi guasti. Va su e giù anche la cabina che dai campetti sportivi sopra i parcheggi coperti di viale Regina Elena porta alla piazzetta Mundula. In piena attività anche il terzo impianto, quello di piazza Yenne-Scalette di Santa Chiara.

Le corse

Detta così sembra un miracolo. Il sogno avverato dei castellani, dei cagliaritani in genere e dei turisti che in quest’estate infuocata hanno fatto i conti con stop forzati e “arrampicate” sotto il sole per raggiungere Castello e scoprire il suo fascino antico.

Tutto a posto? Scongiuri a parte, resta ancora il problema storico dell’ascensore praticamente defunto di viale Regina Elena, a fianco all’ex sede dell’Unione Sarda. «Non funziona da otto anni, praticamente da sempre», sbotta l’assessore Alessio Mereu. I soldi spesi ripetutamente per tentare di rimetterlo in moto sono serviti a ben poco, se non ad alleggerire le casse del Comune. Così l’ultima soluzione sarà la sua completa sostituzione. Ascensore nuovo di zecca. «Abbiamo fatto alcuni preventivi, i costi si aggirano sui centomila euro. Saranno quattrini ben spesi».

Castello riparte. Facendo a meno, ancora per un po’, della corsa più breve. Per raggiungere l’ascensore di piazzetta Mundula bisognerà arrangiarsi ancora con gli impianti interni del multipiano o con le scale che portano ai campi di calcetto. Almeno fino a quando anche la quarta cabina mancante all’appello non sarà di nuovo in grado di spalancare le sue porte.

La ripresa

Via i cartelli “Ci scusiamo per i disagi”, sistemati dal Comune in piazzetta Mundula e nel Giardino sotto le Mura da dove parte l’ascensore del Bastione. Quella scritta inevitabile che aveva fermato decine di persone e un numero ben più consistente di turisti e croceristi in “lista d’attesa”.

I controlli

La storia degli impianti cagliaritani nati male e finiti peggio pare arrivata ad una svolta. Anche se in pochi credono che la beffa sia definitivamente finita e l’emergenza lasciata alle spalle. Sempre ieri e fino al tardo pomeriggio i tecnici, dopo aver dato il via libera per la ripersa delle corse, hanno anche lavorato per sistemare una telecamera. Videsorveglianza contro i vandali. Perché guasti a parte, anche diversi raid teppistici hanno messo a dura prova l’ascensore del Bastione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata