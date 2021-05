Basta tragedie annunciate 

Un giro di vite nei controlli per prevenire tragedie annunciate. Alla luce dell’omicidio di Mirko Farci, 20 anni, e dell’accoltellamento della mamma Paola Piras (51), per mano del suo ex compagno, gli uffici guidati dal procuratore capo Biagio Mazzeo hanno chiesto alle forze dell’ordine una ricognizione dei cosiddetti reati spia come stalking, maltrattamenti e violenze sessuali. Il delitto commesso nell’abitazione di via Monsignor Virgilio è la punta dell’iceberg di un fenomeno latente che sul territorio offre un quadro poco rassicurante, con il codice rosso che assorbe sempre più ore di lavoro agli inquirenti. Eppure in Ogliastra resta radicata, tra le donne, la consuetudine a non denunciare i maltrattamenti: è frequente l’omertà che caratterizza gli episodi, spesso perché presenti nell’ambiente familiare.

La situazione

Nel 2019, nella sola Tortolì, sono stati registrati 9 casi catalogati come atti persecutori aggravati che nel 2020 sono passati a 2. Uno di questi è stato proprio quello che ha portato in carcere, per la prima volta, Shahid Masih. Per lui, unico sospettato dell’omicidio di Mirko Farci e il tentato omicidio dell’ex compagna Paola Piras, si erano aperte le porte del carcere di Lanusei lo scorso dicembre. In seguito il gip lo aveva rimesso in libertà applicando il divieto di avvicinamento all’abitazione della donna. I maltrattamenti tra le mura domestiche, sempre a Tortolì, sono passati dai 10 del 2019 ai 4 dell’anno successivo mentre se ne conta 1 nel primo trimestre di quest’anno. Per Biagio Mazzeo, 62 anni, la violenza di genere in Ogliastra è un fenomeno «ancora sommerso». In sostanza, c’è tanto da fare per tentare di eradicare i casi.

Il Centro

«La speranza è sempre prevenire, fare un passo prima della potenziale tragedia. Il nostro lavoro è provare ad arrivare in anticipo», afferma Gemma Demuro (46), consulente legale del centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, che accoglie con favore l’iniziativa della ricognizione dei casi. «È fondamentale fare un lavoro di squadra, altrimenti la macchina non gira. Corriamo tutti verso la stessa meta, cioè ridurre drasticamente la portata del fenomeno. Che la situazione fosse emergenziale lo si sapeva prima della tragedia di Tortolì. Sul territorio esistono diversi casi che ci preoccupano, alcuni dei quali anche particolarmente pesanti». Stasera manifestazione in piazza, a Tortolì, per dire no alla violenza sulle donne.

Pellegrinaggio

Ieri i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Paola Piras alla ricerca di ulteriori elementi da segnalare alla pm Giovanna Morra che coordina le indagini. Intanto è quotidiano il pellegrinaggio di amici e semplici cittadini che raggiungono la tomba di Mirko Farci.

