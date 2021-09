Basta smart working, negli uffici comunali si torna in presenza 

A inizio pandemia - tra smart working, ferie forzate e malattia - si era registrato un vero e proprio esodo dal Comune con oltre la metà dei dipendenti a casa. A distanza di 18 mesi i numeri cambiano: poco più del 25 per cento lavora ancora a distanza - 73 impiegati su 284 totali - tra questi quasi la metà in modalità mista, quindi in ufficio almeno due giorni alla settimana. «Ora però serve una diversa organizzazione, meno condizionata dall’emergenza», commentano il sindaco Graziano Milia e il suo vice Tore Sanna. «Dobbiamo mettere ordine», annunciano, «da inizio pandemia la situazione è cambiata e grazie al vaccino ci sono le condizioni per tornare in ufficio in sicurezza, riducendo lo smart working al minimo indispensabile. Salvo i casi di fragilità certificata».

Uffici vuoti

Una nuova modalità di lavoro imposta dal Covid a marzo dello scorso anno, che di fatto ha svuotato gli uffici del palazzo comunale di via Porcu. Così come quelli degli assessorati dislocati nelle altre sedi sparse in città. Lo confermano i numeri: fra marzo e aprile del 2020 il 67 per cento dei dipendenti comunali - fra smart working al cento per cento, ferie e malattia - non ha lavorato in presenza.

La situazione è migliorata leggermente due mesi dopo, a giugno, scendendo al 58 per cento. Ma il lavoro a distanza di più della metà dei dipendenti - così come denunciato dall’allora sindaco Stefano Delunas - nei primi mesi di pandemia ha inevitabilmente rallentato la macchina comunale. «Troppi dipendenti a casa e attività amministrativa bloccata, alcuni non rispondono al telefono neanche a me: una situazione intollerabile», aveva sottolineato l’ex sindaco durante una riunione di Consiglio comunale. Accuse che avevano scatenato l’ira dei sindacati, per poi arrivare a un chiarimento alcuni giorni dopo.

Uno su quattro a casa

A quasi due anni dall’inizio dell’incubo Covid il numero dei dipendenti in smart working scende al 25 per cento, concentrato in gran parte nel settore finanziario: su 284 impiegati 39 lavorano a distanza al cento per cento, mentre altri 34 risultano in modalità mista e di fatto garantiscono la presenza in ufficio almeno due giorni alla settimana. Nessuna valutazione sulle performance da parte dell’attuale amministrazione comunale, ma è chiaro chi sta lavorando a un piano di rientro e una nuova organizzazione che renda l’attività di tutti i settori del Municipio più efficiente.

Piano di rientro

Campagna vaccinale e l’ipotesi sempre più concreta dell’obbligo di Green pass anche per i dipendenti pubblici – ipotesi su cui sta ragionando il Governo - sono destinate a segnare la svolta per un rientro in ufficio in sicurezza. «Il vaccino ci dovrebbe consentire di riprendere il lavoro in presenza», sottolinea il vicesindaco Sanna. «Fortunatamente la situazione è migliorata, adesso ci sono le condizioni per mettere ordine e ricondurre tutti al rispetto delle norme contrattuali, compreso il lavoro in presenza. Salvo quei casi di fragilità certificata dal medico per cui per legge non è previsto il rientro in ufficio».

Nel frattempo si pensa a nuove modalità di lavoro legate alla transazione digitale, che di fatto il Comune ha già avviato con il via ai bollettini della Tari esclusivamente online. «Non più smart working ma lavoro agile», precisa Sanna, «che ci consentirà di pianificare l’attività per obiettivi, in base alle esigenze dell’amministrazione comunale».

