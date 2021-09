«Basta, i problemi  non si risolvono a colpi di fucile»  

Comporre il puzzle è ancora difficile. Il fucile misterioso ritrovato a poca distanza dal cadavere di Gigi Cherchi, ammazzato giovedì sera vicino alla sua azienda di Noragugume, verrà analizzato nei prossimi giorni. Servirà a capire se è stata proprio quell’arma a uccidere l’allevatore. E per verificare a chi appartiene.

L’autopsia

Ieri in tarda serata si è conclusa l’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis. Dagli esami emergeranno altri dettagli utili alla Procura di Oristano che indaga sul delitto di Noragugume. Gli inquirenti solo a quel punto riusciranno a capire con quante fucilate è stato ucciso l’allevatore sessantasettenne e se c’è stata una colluttazione prima degli spari. La pista privilegiata resta quella dell’agguato in perfetto stile faida, ma non si esclude neppure che Gigi Cherchi sia stato raggiunto dalle fucilate dopo una litigata finita male. Sotto la lente di ingrandimento però sin da subito c’è la vecchia scia di sangue che da 25 anni macchia il paese del Marghine e che ha costretto la famiglia di Cherchi a celebrare diversi funerali. La Procura di Oristano, dunque, è al lavoro per cercare di capire se ci sia un collegamento con l’omicidio.

In campagna

La zona di Sa Inza Manna, dove l’altra sera è stato ucciso Gigi Cherchi, è ancora sorvegliata dalle forze dell’ordine. Campagna vigilata notte e giorno, ma anche sul paese c’è massima attenzione, perché il delitto di giovedì sera ha riacceso la sanguinosa faida e fatto ripiombare la comunità nell’angoscia e nel terrore. Di quel che succede e sugli sviluppi delle indagini le forze dell’ordine tengono il massimo riserbo. Silenzio totale dietro cui si sta tutelando uno stretto sviluppo investigativo. Ma al momento l’indagine appare complessa e difficile.

Silenzi e parole

Gli investigatori in silenzio stampa sono prima di tutto alla ricerca di qualche indizio che possa risolvere l’enigma del fucile ritrovato non lontano dal cadavere. Anche a Noragugume tacciono tutti. Tranne la sindaca, Rita Zaru e il vice sindaco Antonio Lai, che dice: «Siamo spettatori di una guerra che non ci appartiene. Ma viviamo insieme alle famiglie coinvolte. In paese ci conosciamo tutti e siamo legati dalle parentele. Per questo non possiamo far finta di niente».

La vittima

Anche Gigi Cherchi era conosciuto da tutti. Lo descrivono come una persona distante da ogni bega. «Era uno che stava per conto suo – dice Antonio Lai – Casa e lavoro, lavoro e casa. Lo si vedeva qualche volta al bar, ma non aveva amicizie particolari». Vittima di una vendetta? «Non lo sappiamo – aggiunge il vice sindaco – Non immaginiamo neppure da dove gli sia arrivata questa sentenza di morte». Un mistero quindi: «Nel 2021 sono cose che non devono esistere. L’intero paese però, suo malgrado, viene coinvolto. È successo nel passato e sempre ci siamo rialzati. Posso soltanto dire - sottolinea Lai - che i problemi, qualora ve ne fossero, vanno affrontati in maniera civile e non con le armi. Ora dobbiamo continuare nell’opera di crescita sociale di questa comunità, che vuole lavorare e vivere nella serenità». La sindaca Rita Zaru, eletta appena un anno fa, appare esausta. «Mi sembra di vivere dentro un brutto sogno. Un terribile incubo». Usando una metafora la sindaca dice: «Pregherei tutti di non infangare questa comunità. Ai miei compaesani, dico che deve prevalere la forza della ragione, mai e poi mai quella delle armi. Questo non mi stancherò di ripeterlo, in questi giorni più che mai».

Paese alla ribalta

Ieri mattina il paese è stato ancora una volta invaso da cronisti, anche dei tg nazionali, nella speranza di trovare persone che spieghino perché accade questo in un paese di 300 anime. Ma le risposte non arrivano. Oggi rientra il parroco, don Maurizio Demartis, che ha interrotto un breve periodo di riposo per stare vicino alle famiglie coinvolte. Sarà celebrata la messa alle 9.45. «Invito tutti a pregare per l’ennesima vittima di quest’odio che distrugge un paese intero».

