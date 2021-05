«Basta corse clandestine in auto» 

Lo schianto l’hanno sentito sabato notte, poco dopo le tre, gli abitanti di via Cilea, la strada che si affaccia sull’ultimo tratto di via Verdi. Una Renault Clio che correva a tutta velocità, con a bordo alcuni ragazzi giovanissimi, è finita sul marciapiede e poi ha abbattuto un palo. Incolumi i passeggeri, tanto che nel giro di pochi minuti hanno chiamato i soccorsi per portare via il mezzo, ma tanto è bastato per far riesplodere a Sestu la protesta per le gare notturne, sfide a suon di sgommate e gimcane che si consumano in diverse strade del centro.

La protesta

«Le telecamere sono poche e ancora non funzionano come deterrente», commenta Annalisa Rocca, che vive da tre anni alla periferia di via Verdi, «lo si capisce subito quando i ragazzi stanno facendo le gare, perché vedi arrivare varie auto che fanno tutte lo stesso percorso: giunti in prossimità di via Cilea, dove c’è il terriccio, fanno inversione sollevando nuvole di polvere per poi tornare su via Verdi a tutta velocità». Il fine settimana sono i giorni più caldi, ma in realtà chi vive nella zona sa che le sfide si ripetono ogni volta che, tra i giovanissimi, si sparge la voce che non c’è il giro la pattuglia dei carabinieri. E gli incidenti sono frequenti, tanto che al mattino se ne scorgono i segni e si contano i danni.

Gli appelli sui social

Dove non arrivano le nuove telecamere piazzate dal Comune diventa più complicato, talvolta quasi impossibile, rintracciare chi va a sbattere sulle auto in sosta prendendo male le curve. «A marzo era successo a delle persone che conosciamo in Corso Italia», chiarisce Nicola Pontis, che si è trovato la fiancata distrutta ai primi del mese scorso, «ho messo un annuncio su Facebook per cercare di capire se qualcuno avesse visto. Nella nostra zona, in via Costantino Imperatore, non ci sono telecamere. La notte le strade si trasformano in un circuito e tanti amano correre, ma a me hanno fatto quattromila euro di danni». Solo nel mese di maggio sono comparsi sui social diversi appelli per auto danneggiate a seguito di incidenti notturni.

L’impianto video

L’unica speranza per arginare il fenomeno delle corse d’auto serali è quello di potenziare i controlli, soprattutto quelli con le telecamere a circuito chiuso. In tanti sperano che l’apertura della nuova caserma dei carabinieri porti al potenziamento degli uomini in servizio nella stazione, ora ormai ai minimi storici (a Sestu è ancora in funzione un presidio minuscolo), ma per scoprire e sanzionare chi si cimenta in gare notturne la soluzione ottimale potrebbe arrivare dal progetto di potenziamento della rete di telecamera acquistate dall’amministrazione. Il progetto è ambizioso: i primi 40 apparecchi sono in funzione nei punti d’accesso alla città e a vigilanza di palazzi e piazze. Strumenti sofisticatissimi capaci anche di riconoscere le targhe delle auto e seguire i mezzi in corsa.

