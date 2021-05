«Basta con le zone, ma controlliamo l’incidenza dei casi»  

«L’incidenza dei contagi è in calo e ha raggiunto nell’arco dell’ultima settimana il valore degli 85 positivi su 100mila abitanti che non vedevamo da ottobre dello scorso anno. In diminuzione anche l’Rt dopo due settimane in leggera salita».

Clementina Sasso, 40 anni, di Torre del Greco, astrofisica all’Osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli, istituito da Giuseppe Bonaparte nel 1807, analizza ogni giorno la curva dei contagi, ora in sensibile discesa. Ha collaborato con Sara Gandini, epidemiologa all’Istituto europeo di oncologia, nella stesura delle relazioni scientifiche che hanno sostenuto i ricorsi presentati per la riapertura delle scuole.

L’analisi dei dati

L’astrofisica campana valuta ogni giorno i dati che vengono pubblicati nel database della Protezione civile e quelli pubblicati dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora l’andamento dell’occupazione dei posti letto negli ospedali.

Che cosa ci dicono i numeri?

«Nell’ultimo monitoraggio della cabina di regia tre regioni superano i livelli di soglia delle occupazioni ospedaliere e in media, per l’Italia intera, registriamo un valore del 20% sia per le terapia intensiva che per la degenza ordinaria».

Anche in Sardegna assistiamo a un progressivo miglioramento del quadro epidemiologico.

«Il dato sull’incidenza è in calo e così l’Rt puntuale. Le previsioni per le prossime settimane sono incoraggianti. Anche i numeri che arrivano dagli ospedali sono tranquillizzanti».

Come valutare il rischio?

«Meglio tenere sotto controllo, per tutta l’estate, l’incidenza dei contagi, la variazione percentuale settimanale dei nuovi positivi e l'occupazione ospedaliera, ma senza continuare a dividere l'Italia in zone, perché non mi aspetto cambiamenti sostanziali».

Riusciremo a vivere un’estate più tranquilla?

«Penso di sì sulla base di due fattori: il comportamento che ha avuto la pandemia in Italia nello stesso periodo dello scorso anno e la campagna vaccinale».

Quanto i vaccini stanno favorendo questa confortante evoluzione?

«Sicuramente un iniziale contributo della vaccinazione c’è e si vede e arreca benefici soprattutto nella popolazione più esposta al virus».

Vaccini e comportamenti. L’alchimia perfetta?

«Dagli ultimi studi sembra che la via preferenziale del contagio sia attraverso il contatto con altre persone in ambienti chiusi, rispetto, ad esempio, al contatto con superfici infette o all'aperto. In determinate circostanze occorre fare molta attenzione ai comportamenti. Non è il caso di trascurare cautele e precauzioni».

Si è tanto discusso dei rischi legati alla didattica in presenza.

«Le evidenze scientifiche indicano che l’apertura delle scuole non abbia influito sull’andamento dell'Rt. Anzi, tenere le scuole aperte, oltre a favorire il benessere psicologico e la socialità dei giovani, aiuta ad identificare precocemente casi positivi».

Quanto possono aiutare i test salivari a scuola?

«Sono molto utili per il tracciamento ogni volta che vengono riscontrati casi di positività».

