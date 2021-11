«Basta con le croci lungo la nuova Orientale» 

Subito degli interventi-tampone come il posizionamento di autovelox nei tratti più pericolosi della nuova 125 ma la vera soluzione è un’altra, anzi due: da una parte allargare la carreggiata e dall’altra realizzare sul lato costiero una ferrovia che colleghi il Sarrabus a Cagliari e all’Ogliastra. Ne sono convinti i primi cittadini di Muravera, Castiadas, San Vito e Villaputzu, ancor più dopo le tragedie degli ultimi giorni (due vittime in 48 ore e diversi feriti) lungo una nuova statale 125 che «tutto è tranne che sicura».

«Una strada ferrata»

Percorrere quella strada, insomma «è sempre molto rischioso – sottolinea Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas – a causa sia dell’eccessiva velocità di percorrenza, sia della carenza di controlli». E dunque «un primo immediato intervento per limitare gli incidenti a mio avviso è quello di presidiare la 125 con gli autovelox. Penso in particolare ad un sistema di tutor in grado di rilevare la velocità media di percorrenza dei veicoli in transito»”. Murgioni aggiunge che “questo purtroppo non risolverebbe il problema del congestionamento del traffico anche perché i tempi di percorrenza si allungherebbero ancor più». Quello che occorre fare dunque “è di chiedere con forza tutti assieme una nuova viabilità. Credo che i tempi siano maturi per allargare gli orizzonti e riflettere sull’opportunità di realizzare un collegamento ferroviario che unisca il capoluogo sardo con le principali località dell’Ogliastra e che coinvolga, ovviamente, la costa sud est della Sardegna. Il sogno è raggiungere Cagliari o Tortolì in appena dieci minuti con un panorama mozzafiato a destra e a sinistra dei vagoni». Un trasporto, tra l’altro, di nuova generazione «tutto elettrico e sostenibile, e dunque ritengo che la cosa più sensata sia davvero quella di realizzare una ferrovia».

Tempi e costi

Del tutto d’accordo il sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Quanto tempo servirebbe – mette in evidenza – per realizzare una strada a quattro corsie, che poi è quello che prevedeva il progetto originario? Dobbiamo puntare subito su una strada ferrata, su una metro di superficie che colleghi i due porti e i due aeroporti, quelli di Cagliari e di Arbatax. Utilizziamo i soldi dell’Europa per questo, per migliorare davvero la rete viaria e allo stesso tempo per ridurre il traffico su gomma».