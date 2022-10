«Basta con i viaggi da incubo» 

La rabbia degli studenti delle scuole superiori del Medio Campidano scende in piazza a Cagliari. Ieri si sono ritrovati in più di 500 per chiedere con forza trasporti pubblici dignitosi in modo che nessuno rimanga più a terra o che non si debba viaggiare in autobus strapieni, stipati come sardine.

La protesta

Gli studenti di alcuni istituti superiori del Medio Campidano come i liceali del Marconi-Lussu di San Gavino Monreale, i promotori della mobilitazione, gli studenti del liceo classico linguistico Piga di Villacidro, dell’istituto Buonarroti di Guspini e dell’alberghiero di Arbus si sono ritrovati ieri mattina nella zona del porto di Cagliari da cui è partito un lungo corteo con slogan e cartelli («Tutto passa tranne l’Arst», «Arst: azienda regionale studenti a terra», «No pullman, no party mai»). I ragazzi hanno raggiunto il palazzo della Regione in via Roma per protestare con forza contro un sistema di trasporti inefficiente.

Arst sotto accusa

Sul banco degli imputati c’è l’Arst. «Abbiamo deciso di scendere in piazza – spiega Alessandro Loi, studente di Barumini del liceo di San Gavino e componente della consulta provinciale degli studenti -- per rivendicare un nostro diritto ad un servizio garantito, pagato dalle nostre famiglie. Rivendichiamo il diritto di poter viaggiare in sicurezza». Sulla stessa linea Chiara Muscas di Villacidro, altra componente della consulta degli studenti: «I trasporti sono totalmente inefficienti: ogni giorno numerosi studenti restano a terra e sono costretti a farsi accompagnare a scuola dai propri genitori o a perdere la giornata scolastica». Protesta anche Riccardo Pinna del liceo Marconi-Lussu: «Noi studenti siamo stanchi di dover lottare ogni giorno per poter prendere l’autobus. Paghiamo ogni mese l’abbonamento per un servizio che non ci viene garantito costantemente». Sulla stessa linea Enrico Saddi di Guspini. «Studio a San Gavino e spesso prendiamo i bus che sono strapieni e che arrivano in ritardo».