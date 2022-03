«Basta con i controlli punitivi e repressivi» 

Notte di tensione al mercato ittico di viale La Plaia. Perché alle tre si sono presentate davanti ai cancelli diverse pattuglie della Polizia locale, della Capitaneria e il personale dell’Asl per una serie di controlli. I primi a storcere il naso sono stati i venti concessionari che parlano di «verifiche punitive e repressive», in un momento particolarmente difficile per tutti gli operatori del settore. Ma la situazione è peggiorata un’ora dopo, con l’arrivo dei venditori al dettaglio: indispettiti per la presenza, all’interno del mercato ittico, di alcuni acquirenti prima dell’orario prestabilito, si sono visti sbarrare il cancello. «Siamo sempre potuti entrare dalle quattro. Questa volta è stata rispolverata una vecchia ordinanza che parla delle quattro e dieci. Ci siamo sentiti presi in giro e abbiamo deciso di disertare il mercato», è stata la posizione di un nutrito gruppo di pescivendoli. Sono state ore complicate e alla fine i rappresentanti del Comune hanno deciso di vedersi con tutte le parti (pescatori, concessionari e dettaglianti) per un confronto e chiarimento sui diversi problemi del mercato.

Merce invenduta

«Chiariamo subito un aspetto», spiega Giancarlo Strazzera, portavoce dei venti concessionari. «I controlli sono importanti e vanno benissimo. Ci sorprende questo blitz a pochi giorni dall’incontro che abbiamo avuto con il sindaco, con l’assessore e il dirigente alle Attività produttive. Abbiamo presentato una serie di criticità e problemi: manutenzione della struttura, il rischio di un aumento del canone, l’abolizione della tariffa di introduzione merci fuori orario, l’estensione degli orari di vendita almeno fino alle 13 e non con la chiusura alle 8, la presenza di una concorrenza sleale, la necessità di realizzare una banchina per il carico e scarico della merce. Stranamente, ecco che scattano controlli che reputiamo in questo caso punitivi e repressivi». Poi l’aver tenuto chiuso i cancelli fino alle 4.10, facendo improvvisamente rispettare un’ordinanza di sette anni fa mai applicata prima, ha fatto scattare la protesta degli acquirenti al dettaglio che hanno così deciso di non entrare nel mercato. «Noi concessionari non abbiamo lavorato e ci siamo trovati con una serie di prodotti invenduti», aggiunge Strazzera. «Un danno da almeno mille euro a operatore». La richiesta è di avere un incontro per chiarire una serie di aspetti ed evitare che quanto accaduto ieri si possa ripetere. «Perché i controlli dovrebbero essere anche fatti su alcuni che entrano prima dell’orario previsto come produttori per poi acquistare di tutto, trasformandosi così in dettagliante».

Tutti fuori

Questo punto è proprio quello che ha fatto scattare la protesta di quasi tutti i pescivendoli e venditori al dettaglio, rimasti davanti ai cancelli del mercato ittico. «Specifichiamo subito che non è stata una contestazione ai controlli da parte di Municipale, Capitaneria e Asl», precisa Massimo Ruggiu, pescivendolo e rappresentante del comitato del mercato civico di San Benedetto. «Da tempo denunciamo la presenza dentro il mercato ittico di persone che acquistano prima dell’orario consentito e noi siamo costretti ad attendere». Ieri poi c’è stata la beffa dell’ingresso ritardato di dieci minuti, per rispettare un’ordinanza del 2015: «Ci siamo sentiti presi in giro e in modo compatto abbiamo deciso di non effettuare nessun acquisto, pretendendo un incontro con i rappresentanti del Comune per poter risolvere una volta per tutte i tanti problemi di questo mercato».