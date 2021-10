«Basta con Cagliari matrigna» 

Per il vicesindaco se nei prossimi tre anni si riuscisse a produrre una piccola percentuale di quello che il piano strategico propone sarebbe già un grande successo, diversamente non resterebbe altro che un libro dei sogni.

Scintille tra maggioranza e opposizione sul piano strategico della Città Metropolitana presentato giovedì al Consiglio comunale. Sul programma che coinvolge tutti i 17 comuni dell’Area Vasta e che dovrebbe porre le basi per lo sviluppo del territorio nei prossimi anni, il vicesindaco e assessore all’urbanistica Tonino Meloni è stato critico.

No all’enfasi

Pur riconoscendo il buon lavoro fatto in Città Metropolitana, Meloni ha frenato gli entusiasmi. «Suggerisco cautela, c’è una visione di Cagliari che comanda e gli altri centri che gravitano intorno, malgrado all’interno del piano ci siano degli elementi che dicano che si vuole collaborare. Il problema è dare visibilità ai comuni dell’area vasta che insieme hanno più abitanti del capoluogo», sottolinea.

Per il vicesindaco se nei prossimi tre anni si riuscisse a produrre una piccola percentuale di quello che il piano strategico propone sarebbe già un grande successo, diversamente non resterebbe altro che un libro dei sogni.

«Visione d’insieme»

«Noi affrontiamo problemi che non riguardano solo Quartucciu, ma anche i centri vicini, perché per certi servizi sono necessari confronti e accordi con gli altri comuni. Quando si lavora ognuno tira acqua agli interessi della propria collettività: è questo provincialismo? Non credo. Ribadisco però che la normativa legata al piano sia monca, andiamoci cauti, ma non diamo aspettative maggiori di quelle che potenzialmente ci sono».

Le opposizioni

Dall’opposizione replicano Michela Vacca e Damiano Paolucci, che ribadiscono quanto il piano strategico rappresenti un’opportunità imperdibile di programmazione condivisa. «La pianificazione territoriale a livello locale non è attuabile in assenza di una visione globale e strategica in un ambito territoriale più ampio dei propri confini amministrativi», affermano i consiglieri. «Avere oggi una precisa idea di sviluppo anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ci consente di indirizzare la ricerca dei fondi necessari alla realizzazione di opere e infrastrutture idonei a rispondere alle reali esigenze dei cittadini, progetti realizzabili e opere gestibili. Non si possono ripetere gli errori del passato».

«Troppe incompiute»

Vacca e Paolucci ricordano anche che il territorio pullula di opere pubbliche incompiute. «Figlie di scelte sbagliate e prive di qualsiasi valutazione anche solo per il mero profilo inerente alla futura gestione, idee progettuali dell'ultimo minuto per partecipare a un bando in scadenza», affermano evidenziando che «i musei dalle porte sbarrate e dal degrado incombente o le piste ciclabili interrotte in corrispondenza dei confini comunali tale che il beneficio atteso si è concretizzato in un enorme e inutile dispendio di risorse pubbliche». Per questo ora la città deve iniziare a pensare di essere un unicum.

«Solo ragionando in termini di Area vasta si può pensare di mettere le basi per un reale sviluppo economico e sociale di cui devono beneficiare tutti i cittadini con un accento alla valorizzazione delle singole specificità e identità», concludono.

