Basta commissari: serve il sindaco 

Dopo tre commissari, tre liste in campo. Una coincidenza curiosa. «Speriamo che sia la volta buona». Poche parole che da pochi giorni pronunciano i cittadini di Riola Sardo, stufi di non avere da troppo tempo il loro sindaco. Nel paese dell’olio, dove la poltrona più ambita del Comune la occupa il commissario Remo Ortu, è iniziato il conto alla rovescia. Il 10 e l’11 ottobre anche i riolesi saranno chiamati alle urne per eleggere il primo cittadino.

La certezza

Non ha nessun problema ad anticipare l’imminente presentazione della sua lista Lorenzo Pinna, agricoltore di 42 anni. «Non solo sono pronto a scendere in campo, ma sono anche contento di aver avuto un anno di tempo per cucirmi l’abito addosso. La mia lista è stata formata attentamente e studiando i dettagli – racconta Pinna che quattro anni fa era assessore comunale nella Giunta guidata all’epoca da Domenico Ari e che poi è finito in minoranza quando era sindaco Mauro Saba – Nessuno è stato chiamato a caso, giusto per fare numero. Ogni persona ha una caratteristica precisa. Questo perché voglio evitare di rimanere solo a metà strada, ammesso che riesca a vincere le elezioni. Il paese ha bisogno di un sindaco che riesca e far uscire Riola dalla melma. Siamo paralizzati per tanti aspetti».

Voti dispersi

Sulla presenza di tre liste il candidato Lorenzo Pinna storce il naso: «Non è il massimo visto che i votanti sono circa 1400. Ma io su questo posso fare poco». Ci potrebbe essere una dispersione di voti. Il nuovo sindaco non sarebbe, dunque, quello di tutti. Ma per conoscere questo dato bisognerà attendere l’esito finale dello spoglio.

L’attesa

L’altra candidata che già da mesi è alla ricerca di voti per tentare di indossare la fascia tricolore, è Irene Erdas, anche lei ex assessora quando in carica c’era Mauro Saba, che si dimesso ad agosto dello scorso anno per la mancanza di sostegno in Consiglio. Ma lei prima di uscire allo scoperto preferisce aspettare sabato, ultimo giorno per presentare il gruppo. Sui social però da qualche tempo è apparso il nome della lista civica che Erdas dovrebbe guidare: “Arriora”. Con tanto di presentazione ufficiale.

L’ex sindaco

L’altro nome che a breve si leggerà nei cartelloni affissi nelle vie del paese, è quello dell’ex primo cittadino Domenico Ari che pare intenzionato a ritentarci nuovamente, nonostante la batosta di un paio di anni fa. Ari era stato messo alla porta dalla Regione perché non era riuscito ad approvare il bilancio.

I commissari

Negli ultimi anni a Riola Sardo sono arrivati ben tre commissari. Dopo lo scioglimento del Consiglio, ad agosto del 2017, la Regione nominò commissario straordinario Antonio Podda. Ma lui dopo diverso tempo abbandonò l’incarico per motivi personali. A gennaio del 2018 al suo posto arrivò Alberto Cherchi. A giugno nel 2018 diventò sindaco Mauro Saba che però l’estate scorsa si tolse la fascia tricolore. Al suo posto arrivò allora il commissario Remo Ortu, ancora in carica. Sabato mattina tutti usciranno allo scoperto. Il porta a porta a caccia di voti sarà ufficiale.

