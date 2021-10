“Basgi da l’intòrriu”, la cartolina coi baci di Frutta e Isma Killah 

Rime crude e accattivanti, racconti di una quotidianità non facile accompagnati da basi graffianti come i concetti espressi per quello che si candida a essere una pietra miliare dell’hip hop sardo: di chi si tratta? Di “Basgi da l’intòrriu”, ovvero baci dal circondario, il nuovo disco di Futta e Isma Killah, uscito il 17 settembre per l'etichetta Cors Bros, due pesi massimi di un movimento che seppur lontano dalle luci della ribalta conta tra le sue file Mcs e produttori di talento.

Dodici pezzi

Futta, al secolo Riccardo Anedda, è sassarese genuino, schietto e ironico, Isma Killah, cagliaritano al secolo Ismaele Arena, è il fiore all’occhiello del beatmaking sardo formatosi in una Cagliari tra fine anni Novanta e primi anni Duemila dove le uniche cosa che contavano erano i contenuti, la credibilità e la ricercatezza stilistica. La loro è una combinazione che dà frutto a 12 pezzi realizzati tra Sassari e Toronto, dove vive Isma Killah, raggruppati in un lavoro che rappresenta linfa vitale per le teste hip hop: si aprono le danze con un’intro dove i cuts di un fuoriclasse del turntablism come Dj Padrino scorrono a meraviglia su un beat onirico e dal kick di batteria massiccio, poi si passa a No v’è joggu dove le parole di Futta seguono un beat ipnotico che ricorda Piglia male dei Sangue Misto. Dal punto di vista linguistico il progetto è dinamico grazie all’uso sapiente di Futta del turritano e un’ottima padronanza del lessico italiano che gli consentono di costruire un’architettura del verso precisa e raffinata: le sue strofe rimandano alle batorinas del poeta improvvisatore di Banari Barore Sassu, le sue storie nascono dal suo quartiere ovvero Carbonazzi, dove i palazzi a raggiera si affacciano su una piazza Aldo Moro affascinante e malinconica, con murales vividi a far da sfondo. Le strumentali sono state tutte realizzate campionando da un album di una band sassarese degli anni Sessanta, una vera e propria sfida che un artista esperto come Isma Killah ha colto con entusiasmo riuscendo a stendere tappeti ritmici dal suono vario, dove disincanto, ironia e polemica trovano il loro perfetto contenitore.

Gioielli

I monili del disco sono tre: “Musica di classe” con Kento, “Spiriti” un flusso di coscienza da liricista autentico, un brano catartico dal ritornello evocativo e struggente. Infine, dulcis in fundo, la collaborazione con il professore Murubutu in “A noi”: il fiore all’occhiello del progetto, un pezzo per chi non cede a compromessi, che non si vende per due spicci, una presa di posizione irremovibile contro il piattume dei giorni nostri. «Abbiamo ancora voglia di fare la musica che ci piace, come ci piace e quando ci piace, senza seguire quello che va per la maggiore ma basandoci sul nostro desiderio di cominciare», fanno sapere senza peli sulla lingua. E questo desiderio arriva privo di orpelli, una boccata d’aria fresca in un panorama musicale tutto immagine, la dimostrazione che l’hip hop, quello di chi lo ama realmente, è più vivo che mai.