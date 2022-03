Baselli e Nandez stanno tornando: chi resterà fuori? 

Settimana corta per il Cagliari, che da ieri pomeriggio ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello. Guai guardare la classifica, continua a ordinare Mazzarri. E anche il presidente Giulini, a margine della conferenza relativa all'iter per il nuovo stadio, ha deciso di seguire il basso profilo: «A Torino una buona prestazione, ma non abbiamo ancora fatto nulla». La strada della salvezza è ancora lunga e passa per la sfida di sabato sera alla Domus (ore 20,45) contro la Lazio, una nuova finale.

Allarme rientrato

Mentre Rog, Strootman e Walukiewicz proseguono il loro lungo percorso riabilitativo, lo staff medico si è concentrato sugli altri rossoblù infortunati, a partire da Nandez e Baselli. Ma sotto controllo c'era anche Lovato, che a Torino è stato costretto a uscire anzitempo dal campo. Semplici crampi e così al difensore è stato sufficiente un giorno di riposo per ripresentarsi ad Asseminello pronto all'uso, tanto che Lovato si è regolarmente allenato in gruppo.

Tempi lunghi

Ancora personalizzato, invece, per Ceter, Nandez e Baselli. L'attaccante colombiano, fuori uso da inizio novembre per la rottura del menisco, vede vicino il ritorno in gruppo. E c'è ottimismo anche per Baselli. L'ex Toro soffre ancora per la botta alla caviglia rimediata contro il Napoli. In avvicinamento alla gara con i granata sembrava recuperabile, ma staff medico e tecnico hanno preferito aggiungere altri giorni di allenamento prima di gettarlo di nuovo nella mischia. Niente da fare, invece, per Nandez, poco fortunato in questo avvio di 2022. Prima la positività al Covid al rientro dalle vacanze natalizie, poi, dopo i minuti finali di Roma, l'infortunio col Sassuolo in Coppa Italia, una lesione del collaterale che ancora lo costringe ad allenarsi a scartamento ridotto. El Leon sente dolore ogni volta che prova a forzare i tempi. Ecco perché continuerà a lavorare a parte fino a quando non riuscirà a eliminare definitivamente il problema. Dal Cagliari non filtrano più indicazioni per il suo ritorno, meglio andare avanti adagio. Niente Lazio, quindi, si potrebbe puntare alla sfida-spareggio con lo Spezia o, più probabilmente, alla gara casalinga col Milan.