Bartolini trascina l’Italia 

Lo sguardo quasi cupo è fisso sulla distesa di attrezzi dell’Olympiahalle. Il viso, teso e contratto, abbozza un sorriso. Fino a sciogliersi in una risata liberatoria. Il volto di Nicola Bartolini, la sua metamorfosi nelle tre ore di qualificazione dell’all around, racconta la prima giornata sua e della Nazionale italiana maschile di ginnastica artistica agli Europei di Monaco di Baviera. Con la formazione in piena emergenza per l’assenza di titolari di peso, il campione quartese mette in gioco tutto se stesso, presenta i sei attrezzi e trascina i suoi verso la finale di domani. Il quarto posto, dietro Gran Bretagna, Turchia e Spagna - che vale anche la qualificazione ai prossimi Mondiali di Liverpool, in Inghilterra - è un capolavoro di squadra, dove il tocco finale è il suo volo sulla pedana, leggero e perfetto, nell’ultimo esercizio, il corpo libero di cui è il migliore specialista al mondo. Il 14.500 non basta per fargli scalare la classifica del concorso generale individuale, dove occupa la decima piazza assoluta. Ma resta la possibilità del titolo di specialità: domenica, gareggerà tra i finalisti sempre nel corpo libero.

La gara

Bartolini ha preparato quest’appuntamento a tempo di record. All’indomani dei Giochi del Mediterraneo (oro nel corpo libero e argento nel volteggio) ha contratto il covid ed è scattata la lotta contro il tempo. Per esserci e nella migliore forma possibile. La maratona nello storico impianto tedesco si apre per l’Italia sul cavallo con maniglie. Bart è leggero e preciso, i 13.566 sciolgono i muscoli e la tensione d’inizio gara. È lui, ad aprire la serie agli anelli, con un esercizio di buona difficoltà che completa con il 12.833. Punteggio che sostiene le ambizioni azzurre, ma viene poi superato dagli score dei compagni di squadra e quindi scartato.

È poi il turno del volteggio, con un doppio salto. Il primo, sporcato dall’uscita dalla riga bianca all’arrivo (14.300). Il secondo, premiato con un 14.400 che frutta una media di 14.350 e un volto finalmente rilassato.

Finale di specialità