Bartolini si conferma il migliore  

La fase finale della competizione algerina gli ha imposto subito la prova con il corpo libero, in cui detiene il titolo iridato ed era dato per favorito. E dove, a otto mesi dall’impresa di Kitakyushu in Giappone, con l’oro mondiale, ha dimostrato che è sempre lui, il re della pedana. Con un magistrale 14.850, è salito sul gradino più alto del podio davanti ai turchi Ahmet Onder (14.300) e Adem Asil (14.200). Ha sfiorato poi il bronzo nel cavallo con maniglie, in una combattuta fase finale dove il 13.95 non è stato abbastanza per salire sul terzo gradino del podio. Si è rifatto all’ultimo esame, il volteggio. Qui ha realizzato un 14.475 che gli è valso la medaglia d’argento, ancora dietro l’imprendibile turco Asil e davanti al compagno di squadra Matteo Levantesi (14.200).

Tutto il suo talento, la sua grinta e rabbia sportiva, le cadute e risalite hanno intriso ogni suo muscolo, ogni sguardo ieri pomeriggio in pedana. Insieme, concentrati nei pochi minuti che l’hanno consacrato anche nelle vesti di solista, dopo aver trascinato due giorni fa la squadra intera maschile verso l’argento nell’all around.

Un fiume azzurro in piena si riversa sull’Olympic Sport Hall di Orano, la città algerina che sta ospitanso i Giochi del Mediterraneo. Nella giornata dedicata alle finali di specialità della ginnastica artistica, il quartese Nicola Bartolini è stato immenso nel corpo libero, dove ha vinto l’oro. Ha travolto gli avversari anche nel volteggio, conquistando l’argento dietro al turco Adem Asil. E ci sarebbe stato pure il bronzo nel cavallo con maniglie, un attrezzo che non predilige, sfumato per una frazione di secondo.

Un fiume azzurro in piena si riversa sull’Olympic Sport Hall di Orano, la città algerina che sta ospitanso i Giochi del Mediterraneo. Nella giornata dedicata alle finali di specialità della ginnastica artistica, il quartese Nicola Bartolini è stato immenso nel corpo libero, dove ha vinto l’oro. Ha travolto gli avversari anche nel volteggio, conquistando l’argento dietro al turco Adem Asil. E ci sarebbe stato pure il bronzo nel cavallo con maniglie, un attrezzo che non predilige, sfumato per una frazione di secondo.

Tutto il suo talento, la sua grinta e rabbia sportiva, le cadute e risalite hanno intriso ogni suo muscolo, ogni sguardo ieri pomeriggio in pedana. Insieme, concentrati nei pochi minuti che l’hanno consacrato anche nelle vesti di solista, dopo aver trascinato due giorni fa la squadra intera maschile verso l’argento nell’all around.

Corpo libero

La fase finale della competizione algerina gli ha imposto subito la prova con il corpo libero, in cui detiene il titolo iridato ed era dato per favorito. E dove, a otto mesi dall’impresa di Kitakyushu in Giappone, con l’oro mondiale, ha dimostrato che è sempre lui, il re della pedana. Con un magistrale 14.850, è salito sul gradino più alto del podio davanti ai turchi Ahmet Onder (14.300) e Adem Asil (14.200). Ha sfiorato poi il bronzo nel cavallo con maniglie, in una combattuta fase finale dove il 13.95 non è stato abbastanza per salire sul terzo gradino del podio. Si è rifatto all’ultimo esame, il volteggio. Qui ha realizzato un 14.475 che gli è valso la medaglia d’argento, ancora dietro l’imprendibile turco Asil e davanti al compagno di squadra Matteo Levantesi (14.200).

Vela

Nulla di fatto invece nel campo di regata di Andalouses, a circa 30 km da Orano. Il vento gagliardo della prima giornata è andato via via calando. Ieri, tra gli azzurri, solo i windsurf maschili e il Laser femminile (tra la nebbia) sono usciti in acqua e fatto bottino, per quanto esiguo. La cagliaritana Marta Maggetti, e il resto della flotta femminile delle tavole IQFoil, è invece rimasto a bocca asciutta e a osservare da terra. Oggi si punta a recuperare il tempo e il terreno persi. La finanziera è sempre terza, ma lo svantaggio sulle prime due (sono 6 i punti dalla spagnola Lamadrid, la metà rispetto alla francese e campionessa del mondo Noesmoen) tiene accese le ambizioni di un piazzamento ancora migliore. La competizione prevede ancora regate di flotta, mentre domenica si correrà una prova marathon regata lunga che varrà per due e non sarà scartabile.

Pugilato

Avanza in semifinale, nella categoria 52 kg, Federico Emilio Serra, che batte per 2-1 lo spagnolo Martin Molina Salvador. Oggi alle 18 il sassarese portabandiera delle Fiamme Oro se la vedrà contro il turco Gumus. L’obiettivo è conquistare il lasciapassare più prezioso, quello per la finale, in calendario domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata