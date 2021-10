Bartolini: «Sembra un sogno» 

«Non ancora, in realtà. Mi ha scritto mezza Sardegna, per congratularsi con me per il magnifico risultato: tutti dicono che ho scritto un pezzo di storia ma faccio ancora fatica a credere che sia successo per davvero, vincere un oro mondiale è una cosa che ti sogni la notte. Fino alla vigilia era favorito il filippino Yulo, poi un suo errore ha cambiato tutto e una possibilità di successo è diventata realtà».

Da due giorni si sente fare i complimenti e dire di aver compiuto un’impresa storica, mentre gli stringono la mano. Ma Nicola Bartolini stenta ancora a crederci. Il titolo mondiale nel corpo libero, sulla pedana giapponese di Kitakyushu, è arrivato inatteso. Come un regalo sempre sognato e desiderato, che si vagheggia da lontano, troppo grande per ritenerlo davvero alla propria portata. Invece ora quella medaglia, forte e pesante, è nelle sue mani. E lui è il campione del mondo, il primo italiano di sempre in cima a questa specialità. Il ginnasta quartese lascia il Giappone con una nuova consapevolezza del suo valore, e senza voce. Terminata la gara e indossata al collo la medaglia, ha continuato a tifare e gridare per i compagni di squadra, anche loro autori di un’edizione da ricordare: l’Italia è terza nel medagliere dopo Cina e Giappone e davanti agli Stati Uniti.

A fine gara, era incredulo. Sta iniziando a realizzare di essere il numero uno al mondo?

«Non ancora, in realtà. Mi ha scritto mezza Sardegna, per congratularsi con me per il magnifico risultato: tutti dicono che ho scritto un pezzo di storia ma faccio ancora fatica a credere che sia successo per davvero, vincere un oro mondiale è una cosa che ti sogni la notte. Fino alla vigilia era favorito il filippino Yulo, poi un suo errore ha cambiato tutto e una possibilità di successo è diventata realtà».

Questa vittoria arriva dopo due anni tribolati, tra infortuni, cambi societari e mancato ripescaggio per Tokyo 2020.

«Posso solo definirla come una rivincita personale, qualcosa di indescrivibile, l’emozione che tutti gli atleti sognano di vivere e realizzare. Dietro questa medaglia c’è tantissimo: tempo, lavoro, sacrifici, pianti, mani rotte».

A proposito di tempo, in un minuto e poco più si è giocato cinque mesi di preparazione.

«Abbiamo iniziato a costruire questa prova all’indomani dell’Europeo di Basilea. Sapevo già eseguire gli elementi, ma inserirli nell’esercizio è stato più complicato e sono serviti due mesi per portarlo a termine nella sua totalità. Ho praticamente cominciato a provarlo per intero solo a fine agosto, lavorando per sei ore al giorno in modo mirato sui singoli particolari. È stata durissima».

Quando tornerà in Sardegna?

«Per ora resterò a Milano per festeggiare con la mia fidanzata Anastasia e con una bella pizza. Mi servirà qualche giorno, per smaltire il jet lag ma anche tante lavatrici! Poi spero di tornare presto dalla mia famiglia, che mi aspetta a Quartu».

Nel suo futuro, c’è già Parigi 2024?

«Devo andare per gradi: prima ci sarà l’Europeo 2022 e soprattutto il Mondiale di Liverpool, già qualificante per la squadra proprio per le prossime Olimpiadi. So già che presenterò tutti e sei gli attrezzi, ma il lavoro non mi spaventa, anzi non vedo l’ora di ricominciare».

