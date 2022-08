Bartolini fuori dal podio 

Sfuma in un minuto e per una frazione di punto, la riconferma di Nicola Bartolini sul podio europeo del corpo libero. La finale di specialità del campione quartese, ieri pomeriggio sulla pedana di Monaco, si è conclusa in quarta posizione. Colpa e merito del britannico Jarman, l’ultimo tra gli otto finalisti a gareggiare, ma bravo a conservare i nervi saldi e fare quel pelino in più, da guadagnare il terzo miglior punteggio e scalzare giù dal podio il capitano azzurro, che già pregustava la seconda medaglia di bronzo consecutiva, dopo quella di Basilea 2021.

La finale

È stato l’ungherese Krisztofer Meszaros, ad aprire le ostilità e piazzare un 14,600 che metteva in chiaro le sue velleità di medaglia. Secondo in pedana, Bartolini partiva da un eccellente 14,500 in qualifica. Ma la sua esecuzione è stata forse meno implacabile del solito. Qualche sbavatura nelle chiusure abitualmente perfette ha sporcato il suo esercizio: il 14,300 ottenuto dai giudici già lo collocava alle spalle dell’ungherese. Da lì, è scattata l’attesa, a osservare i rivali e vederli, uno dopo l’altro, piazzarsi sotto di lui, chi per imprecisioni chi per gravi errori. Tranne il campione olimpico Artem Dolgobyat. Lui no, non ha sbagliato nulla, anzi offerto una prestazione impeccabile che l’ha proiettato in cima alla classifica. Facendo scivolare Bartolini al terzo posto provvisorio e lasciando la gara in bilico fino all’avvento in pedana di Jarman e al suo 14,433 che ha negato all’azzurro la gioia di una seconda medaglia nella rassegna tedesca, dopo l’argento di sabato nel concorso a squadre.

Il commento

A fine gara, la delusione è traboccata dalle sue prime parole. «È stata una gara molto pesante, era il terzo giorno e ho fatto quello che potevo, ci siamo preparati per reggere questo carico di stress e fatica, voglio comunque fare i complimenti a Dolgobyat». Poi, inatteso, l’affondo polemico. «Il nostro è uno sport bellissimo, ma spesso non a tutti gli esercizi viene riservato lo stesso metro di giudizio», ha aggiunto, «penso di avere fatto meglio di altri, chi ha orecchie per intendere intenda. È il sistema che è sbagliato, non voglio attaccare nessuno, ma non è il primo caso in cui qualcuno viene fatto fuori in maniera spudorata».