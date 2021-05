«Barricate per salvare l’ospedaletto» 

Si erano fidati della Assl di Nuoro i sindaci del Marghine. E ora si sono ritrovati con la brutta sorpresa sotto gli occhi: «Ci avevano promesso che il laboratorio e i reparti del nostro ospedaletto non avrebbero subito tagli – grida Silvia Cadeddu, che è la presidente dell’Unione dei Comuni – La direttrice, ora sostituita da una commissaria, ci aveva addirittura assicurato che i servizi sarebbero stati persino potenziati. In silenzio invece hanno iniziato lo smantellamento». Ecco le immagini: il centro analisi che non analizza più nulla, gli strumenti spenti e impolverati, un reparto nuovo ma mai arredato e mai aperto. La cittadella della salute è in agonia: tra Macomer e i paesi vicini scoppia la rivolta. Nasce un comitato per la difesa dei servizi sanitari e i sindaci si preparano alla mobilitazione. «Dobbiamo difendere a tutti i costi il diritto alla salute dei nostri cittadini – incalza il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca– È l’ora delle barricate, è l’unico modo per essere ascoltati. Visto che finora le nostre proteste non sono servite».

La mobilitazione

Di un poliambulatorio a rischio smantellamento tutti sapevano, così come dei medici andati in pensione e mai sostituiti e anche dei servizi trasferiti in altri centri. Ma il racconto di una giornata tra le corsie, di un cronista intrufolato tra gli ambulatori scatenano subito la rabbia collettiva. «Nei prossimi giorni faremo un sopralluogo, perché vogliamo vedere con i nostri occhio qual è la situazione – annuncia la sindaca di Birori, che è anche la presidente della Conferenza socio-sanitaria territoriale – Una cosa però è certa: della Assl di Nuoro non ci fidiamo più. Chiederemo impegni concreti alla Regione e all’assessore alla Sanità. Se necessario siamo pronti a marciare su Cagliari, perché le mediazioni degli ultimi anni sono servite a poco. In silenzio ci hanno preso in giro. Sì, questa è una presa in giro».

Lo scandalo

Le foto che la Assl non avrebbe voluto vedere sul giornale sono quelle del laboratorio in tilt, dei macchinari che prendono polvere e restano spenti, della nuova Riabilitazione rimasta incompleta e dei 21 posti letto mai allestiti, dentro stanze in cui si estendono le ragnatele. L’inchiesta de L’Unione Sarda fa infuriare i cittadini e innesca la mobilitazione degli amministratori locali. «Ora si può dire che la realtà è sotto gli occhi di tutti e alzare la voce è l’unico modo per evitare che questo piano di tagli che sia fermato – aggiunge il sindaco di Silanus – Che lì dentro ci fosse qualcosa da nascondere è dimostrato dalla vergognosa censura che è stata imposta agli operatori sanitari».

Tutti in campo

Le foto pubblicate sul giornale fanno il giro dei social e nel mentre si organizza la grande mobilitazione. L’associazione “Nino Carrus”, piccolo treno che da anni corre veloce sul binario dell’impegno politico e culturale, scende in campo per spingere la macchina della rivolta. «Credo sia necessario coinvolgere tutti i cittadini, perché l’effetto di questa continua riduzione di servizi si ripercuote direttamente sulla vita di tutti – dice la presidente Rosanna Carboni – La gente delle zone interne si sente abbandonata e poco rappresentata. Una protesta vivace è forse l’unico modo per farci sentire, per ribadire forte che non siamo disposti ad accettare che venga calpestato il diritto alla salute e per strappare qualche impegno».

Il silenzio

La Assl di Nuoro per ora non sembra molto preoccupata dalla protesta che monta nel Marghine. Eppure, di risposte da dare ce ne sarebbero tante. La commissaria Gesuina Cherchi – fa sapere il suo ufficio stampa – è molto impegnata e non ha tempo per spiegare cosa succede nella cittadella della salute di Macomer e per giustificare la situazione persino più grave dell’ospedale di Sorgono. Ma la sanità della periferia, evidentemente, non è considerata un’emergenza.