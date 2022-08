Barreca: Cagliari, dove eravamo rimasti? 

Dal punto di vista scaramantico è una garanzia: un anno in rossoblù, una promozione. Meglio di così. Ma il rientro al Cagliari di Antonio Barreca rassicura, soprattutto, dal punto di vista tecnico considerata l’emergenza a sinistra (dove Liverani ha dovuto addirittura adattare un difensore centrale, Obert, in queste prime tre giornate). «Spero di rivivere le stesse emozioni e sono pronto a dare tutto me stesso per riportare questa squadra dove merita di stare». Carico come una molla. Sette anni dopo, ha lo sguardo meno sbarazzino, ha indossato nel frattempo le maglie di Torino, Monaco, Newcastle, Genoa, Fiorentina e Lecce, ma ha raccolto meno, forse, di quanto sperasse una volta lasciato il Cagliari. Era in rampa di lancio, ora lo e un po’ meno, ma ha ancora 27 anni e vuole trasformare questa sua seconda avventura in Sardegna in un nuovo trampolino di lancio. «Ho fatto le mie esperienze e sono cresciuto sia come giocatore che come uomo».

Verso il debutto

Stavolta è diverso poi, è tornato nell’Isola per restarci avendo firmato un contratto triennale (con un’opzione per il quarto da parte del club). Ha iniziato in ritardo la preparazione e deve ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile, sta provando, però, a bruciare le tappe e conta i giorni che lo separano dal ritorno in campo. «Sto bene fisicamente», chiarisce subito. «Mi sono allenato in tutto questo periodo. Mi manca chiaramente il ritmo partita. Ma quello lo trovi soltanto giocando. Aspetto le decisioni del mister. Sono pronto, ormai». Per la trasferta di Benevento o per la prossima con il Modena, venerdì sera? «Magari già la prossima». Scalpita Barreca. «Sono molto felice. In tutti questi anni ho sempre avuto il desiderio di tornare e quando ho saputo che c’era la possibilità ho subito spinto perché ciò accadesse». Appena sbarcato all’aeroporto di Elmas, la settimana scorsa, aveva definito Cagliari addirittura come «una seconda casa» nonostante ci abbia giocato solo un anno (sempre tra i cadetti, campionato 2015-2016) e lo ribadisce nella sala stampa della Unipol Domus, nel giorno della (ri)presentazione. «Un solo anno, è vero, ma intenso. La passione dei tifosi mi ha fatto sentire importante. Abbiamo conquistato la promozione in Serie A poi, e quando vinci è sempre tutto più speciale, magico».

La forza del gruppo

Di quel Cagliari, però, è rimasto poco o nulla. Giusto parte della dirigenza, soprattutto il presidente Giulini e il direttore sportivo Capozucca che, fiutata l’opportunità, non hanno esitato a riportarlo alla base per coprire quel buco a sinistra in difesa. «In effetti è tutto nuovo, la squadra, il mister. Anche per questo», puntualizza l’esterno torinese, «serve tempo, pazienza. Bisogna costruire le basi per fare un campionato importante». E provare a vincerlo come sette anni fa. «Per farlo serve un gruppo coeso in cui tutti remano verso la stessa direzione e non si abbattono alle prime difficoltà. Serve più passione, più grinta e quello che gli altri non hanno e noi, invece, sì, ossia il nostro tifo, uno dei più belli in Italia».