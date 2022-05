Barracelli, scontro sul nuovo capo  

La norma parla chiaro: il comandante dei barracelli deve essere scelto dal Consiglio comunale tra una terna di nomi espressi dall’assemblea dei volontari. Peccato che ad ottobre, quando tutto sembrava pronto per la nomina del nuovo coordinatore, un’unica candidatura era stata presentata nei termini previsti e una seconda appena dopo lo scadere. Risultato, da sette mesi al comando continua ad esserci in proroga l’uscente Antonio Fadda, ma sulla questione nei giorni scorsi è divampata la polemica in Consiglio, con tanto di seduta saltata perché è venuto meno il numero legale.

La polemica

A dare fuoco alle polveri ci ha pensato dall’opposizione Anna Crisponi. «Il mandato del capitano della compagnia barracellare è scaduto a ottobre», taglia corto, «seppure sono state attivate in tempo le procedure per la nuova nomina, queste non hanno rispettato le indicazioni formali del regolamento e, soprattutto, non hanno scelto la terna di nomi da proporre al Consiglio. Dal 10 ottobre la situazione è stata sbloccata solo a fine aprile, sottoponendo ai consiglieri una delibera che, se approvata, prescrive di modificare il regolamento della compagnia stabilendo criteri meno restrittivi per la nomina del comandante». Insomma, il rischio – per parte dell’opposizione – è che si intacchi il sistema di garanzia che la norma indica per la scelta di chi guiderà la compagnia.

La sede

L’esponente di Articolo Uno ha poi criticato l’assenza di una programmazione seria sulle attività dei barracelli e la mancanza di una sede, dopo l’abbandono dell’asilo di via Donizetti. L’ipotesi è che il nuovo quartier generale definitivo sia a Magangiosa, nel centro agroalimentare, dove il Comune possiede dei locali. «Abbiamo chiesto che il punto venisse trattato con urgenza», conclude Crisponi, «ma la maggioranza, anche se priva del numero legale, ce lo ha negato. Di fatto sei mesi di attesa per prendere una decisione scontata non lasciano ben sperare».