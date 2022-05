Barracelli, salta la scelta del comandante 

Il regolamento approvato a suo tempo dal Comune era più restrittivo della norma regionale che disciplina la nomina del comandante e prevedeva requisiti d’età (aver compiuto 25 anni), aver fatto parte della compagnia per almeno 5 anni, possedere una riconosciuta esperienza del territorio di Sestu e avere conseguito il diploma di maturità. Qualora all'interno della compagnia non ci fosse il numero congruo di diplomati, allora potevano candidarsi anche solo quelli che avevano prestato servizio per almeno 5 anni tra i volontari.

Per questa ragione, nell’ultima seduta, l’assemblea civica ha annullato il procedimento che era stato avviato e che, dopo la consultazione tra i volontari, si era vista arrivare un solo nominativo nei termini e un altro dopo la scadenza. A guidare i ranger resta in proroga dunque Antonio Fadda. Ma c’è di più. L’amministrazione – con la stessa delibera – ha anche deciso di modificare i criteri per la candidatura dei futuri comandanti, ritenuti troppo restrittivi. Non è ancora stato scritto espressamente, ma potrebbe saltare la regola sul titolo di studio che impone come minimo il diploma scuola secondaria superiore.

Senza una terna di nomi da sottoporre al Consiglio comunale, la procedura per la scelta del nuovo comandante della compagnia barracellare viola la legge.

La decisione

Dal verbale dell’assemblea dei barracelli, convocata il 20 luglio 2021, i volontari avevano votato all’unanimità Michele Fanni. Fuori termine, aveva presentato domanda anche l’uscente Antonio Fadda, ma la legge impone tre nomi.

Le modifiche

Per il momento l’amministrazione non ha ancora fatto filtrare quali potrebbero essere le modifiche al regolamento, ma l’intenzione sembra quella di uniformarsi alla norma regionale e togliere le clausole più restrittive. In questo caso, dunque, salterebbero sia il possesso del diploma di maturità che il vincolo dei cinque anni di esperienza. «L’intenzione», si limita a spiegare la sindaca Paola Secci, «è quella di estendere al massimo la platea di chi può candidarsi a comandare la Compagnia, ma sempre nel rispetto di quello che impone la norma regionale». Insomma, i vincoli che il Comune di Sestu si era dato – più rigidi rispetto a quelli di altre realtà – non hanno tenuto alla prova dei fatti, visto che non si è riusciti ad avere la terna di candidati da sottoporre al Consiglio. Da qui la modifica che passerà prima in commissione e poi in aula.

